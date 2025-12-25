Латвія не пустила до країни спортсменів Росії: росіяни скаженіють від злості

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
У Росії різко відреагували на рішення Латвії. Напередодні влада Риги заборонила в’їзд до країни 14 російським саночникам, визнавши їх небажаними особами.
Спортсмени РФ (фото з відкритих джерел)
На це рішення відгукнувся дворазовий олімпійський чемпіон з хокею та депутат Державної думи РФ В’ячеслав Фетісов, який назвав дії латвійської сторони "витонченою формою знущання".
Водночас російський спортивний коментатор і пропагандист Дмитро Губернієв зазначив, що не бачить у ситуації нічого несподіваного.
Свою оцінку подіям дав і дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв, заявивши про нібито порушення міжнародних норм.
Зазначимо, етап Кубка світу з санного спорту запланований у латвійській Сігулді на 3–4 січня 2026 року.
Раніше Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення допустити спортсменів з РФ до зимових Олімпійських ігор 2026 року за тими самими правилами, які діяли під час Олімпіади в Парижі.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Кремлі скаженіють через банер українських фанатів. Під час матчу відбору на ЧС–2026 між Україною та Ісландією, який відбувся 16 листопада, українські вболівальники розгорнули банер, що одразу привернув увагу російських політиків. На полотні був зображений український захисник на тлі Кремля, охопленого полум’ям. Фанати таким жестом показали свій креатив і продемонстрували позицію, що швидко стала темою для обговорень, на що звернув увагу 24 Канал із посиланням на пропагандистські російські медіа.Російська реакція пролунала блискавично. Депутатка Держдуми Світлана Журова звинуватила українців у "варварстві", стверджуючи, що на банері нібито зображене знищення "культурної спадщини світового значення". На її думку, така символіка є проявом небажаних настроїв.