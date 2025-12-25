Латвія не пустила до країни спортсменів Росії: росіяни скаженіють від злості

У Росії різко відреагували на рішення Латвії. Напередодні влада Риги заборонила в’їзд до країни 14 російським саночникам, визнавши їх небажаними особами.

Спортсмени РФ (фото з відкритих джерел)

На це рішення відгукнувся дворазовий олімпійський чемпіон з хокею та депутат Державної думи РФ В’ячеслав Фетісов, який назвав дії латвійської сторони "витонченою формою знущання".

"Це очікуване рішення Латвії. Спершу наших спортсменів допустили в принизливому нейтральному статусі, а тепер організатори змагань влаштовують фокуси. З якого дива взагалі держава, яка організовує міжнародне змагання, забороняє в’їзд спортсменам, яких допустила міжнародна федерація? Настав час розібратися з цим бардаком. Це вже не свавілля, свавілля було раніше. Заборона на в’їзд у країну російським спортсменам – це витончена форма знущання", — заявив Фетісов.

Водночас російський спортивний коментатор і пропагандист Дмитро Губернієв зазначив, що не бачить у ситуації нічого несподіваного.

"Я не розумію, в чому тут новина, що Латвія заборонила в’їзд російським саночникам. Вона що, коровай мала розстелити? Це було відомо вже давно. Ми не можемо в’їжджати до Латвії, ніхто з нас найближчими роками туди не поїде. Я взагалі під санкціями Латвії, але мені на них на**ати. Новина була б, якби нас пустили, а так це зовсім не новина. Міжнародна федерація, звісно, ніяк на це не може вплинути", — сказав Губернієв.

Свою оцінку подіям дав і дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв, заявивши про нібито порушення міжнародних норм.

"Рішення Латвії не дивує, на жаль. Вони порушили усі міжнародні закони. Ті, хто найгучніше кричать про дотримання прав людини, самі й порушують закони насамперед. Латвія давно показала себе. А зараз просто всі маски скинуті, їм нема чого приховувати вже своє щире обличчя. Дуже шкода наших саночників, що вони не зможуть взяти участь в етапі Кубка світу та набрати кваліфікаційні очки. Цього слід очікувати, що наші спортсмени не зможуть потрапити на турніри в Латвії, хоч би як це несправедливо було. Нічого, час розставить все на свої місця, і кожен отримає по заслугах", — заявив Васильєв.

Зазначимо, етап Кубка світу з санного спорту запланований у латвійській Сігулді на 3–4 січня 2026 року.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення допустити спортсменів з РФ до зимових Олімпійських ігор 2026 року за тими самими правилами, які діяли під час Олімпіади в Парижі.

