Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В России резко отреагировали на решение Латвии. Накануне власти Риги запретили въезд в страну 14 российским саночникам, признав их нежелательными лицами.
Спортсмены РФ (фото из открытых источников)
На это решение откликнулся двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов, назвавший действия латвийской стороны "изощренной формой издевательства".
В то же время, российский спортивный комментатор и пропагандист Дмитрий Губерниев отметил, что не видит в ситуации ничего неожиданного.
Свою оценку событиям дал и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, заявив о якобы нарушении международных норм.
Отметим, этап Кубка мира по санному спорту запланирован в латвийской Сигулде на 3–4 января 2026 года.
Ранее Международный олимпийский комитет принял решение допустить спортсменов из РФ в зимние Олимпийские игры 2026 года по тем же правилам, которые действовали во время Олимпиады в Париже.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле обезумевают из-за баннера украинских фанатов . Во время состоявшегося 16 ноября матча отбора на ЧМ-2026 между Украиной и Исландией украинские болельщики развернули баннер, который сразу привлек внимание российских политиков. На полотне был изображён украинский защитник на фоне Кремля, охваченного пламенем. Фанаты таким жестом показали свой креатив и продемонстрировали быстро ставшую тему для обсуждений позицию, на что обратил внимание 24 Канал со ссылкой на пропагандистские российские медиа.Российская реакция прозвучала молниеносно. Депутат Госдумы Светлана Журова обвинила украинцев в "варварстве", утверждая, что на баннере якобы изображено уничтожение "культурного наследия мирового значения". По ее мнению, подобная символика является проявлением нежелательных настроений.