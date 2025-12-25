Латвия не пустила в страну спортсменов России: россияне обезумевают от злости

В России резко отреагировали на решение Латвии. Накануне власти Риги запретили въезд в страну 14 российским саночникам, признав их нежелательными лицами.

Спортсмены РФ (фото из открытых источников)

На это решение откликнулся двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов, назвавший действия латвийской стороны "изощренной формой издевательства".

"Это ожидаемое решение Латвии. Сначала наших спортсменов допустили в унизительном нейтральном статусе, а теперь устроители соревнований устраивают фокусы. С какой стати вообще государство, которое организует международное соревнование, запрещает въезд спортсменам, которых допустила международная федерация? Пора разобраться с этим бардаком. Это уже не произвол, произвол был раньше. Запрет на въезд в страну российским спортсменам – это утонченная форма издевательства", — заявил Фетисов.

В то же время, российский спортивный комментатор и пропагандист Дмитрий Губерниев отметил, что не видит в ситуации ничего неожиданного.

"Я не понимаю, в чем здесь новость, что Латвия запретила въезд российским саночникам. Она что, каравай должна была расстелить? Это было известно уже давно. Мы не можем въезжать в Латвию, никто в ближайшие годы туда не поедет. Я вообще под санкциями Латвии, но мне на них на**ать. Новость была бы, если бы нас пустили, а так это совсем не новость. Международная федерация, конечно, никак на это не повлияет", — сказал Губерниев.

Свою оценку событиям дал и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, заявив о якобы нарушении международных норм.

"Решение Латвии не удивляет, к сожалению. Они нарушили все международные законы. Те, кто громче всего кричит о соблюдении прав человека, сами и нарушают законы прежде всего. Латвия давно показала себя. А сейчас просто все маски сброшены, им нечего скрывать уже свое искреннее лицо. Жаль наших саночников, что они не смогут принять участие в этапе Кубка мира и набрать квалификационные очки. Этого следует ожидать, что наши спортсмены не смогут попасть на турниры в Латвии, как бы это ни было несправедливо. Ничего, время расставит все на свои места, и каждый получит по достоинству", — заявил Васильев.

Отметим, этап Кубка мира по санному спорту запланирован в латвийской Сигулде на 3–4 января 2026 года.

Ранее Международный олимпийский комитет принял решение допустить спортсменов из РФ в зимние Олимпийские игры 2026 года по тем же правилам, которые действовали во время Олимпиады в Париже.

