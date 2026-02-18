Комісар Європейського Союзу з питань спорту Гленн Мікаллеф оголосив, що не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор через рішення організаторів дозволити спортсменам із Росії та Білорусі підіймати національні прапори під час заходу. У своїй публікації в соцмережі Х Мікаллеф назвав таке рішення "неприйнятним" і пояснив причину свого бойкоту.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що поки триває агресивна війна Росії проти України, він не може підтримувати відновлення національних символів, гімнів та спортивної форми, які є тісно пов’язаними з цим конфліктом.

"Я не буду присутній на церемонії відкриття. Роблю це з повагою до спортсменів, але з чітким усвідомленням принципів, що стоять на кону. Спорт об’єднує, коли дотримується принципів, і розділяє, коли вони під загрозою", – підкреслив комісар ЄС.

Водночас міністр молоді та спорту України Матвій Бідний підтвердив, що українські посадовці також не поїдуть на Паралімпіаду в Італію.

"У відповідь на обурливе рішення допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами, українські представники не братимуть участі у церемонії відкриття та інших офіційних заходах Паралімпіади", – написав він у Facebook.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що дозвіл підіймати прапори держав-агресорів під час триваючої війни є неправильним як з моральної, так і з політичної точки зору. Він підкреслив, що ці символи асоціюються з режимами, які ведуть агресію, руйнують міста та використовують спорт як інструмент пропаганди, і не можна відокремити їх від злочинів, скоєних під цими прапорами.

Сибіга додав, що навіть паралімпійський спорт у сучасній Росії використовується для прославлення учасників війни проти України. Надання такій системі міжнародної платформи відправляє небезпечний сигнал, що відповідальність можна відкласти. Він закликав послів України вести переговори з урядами країн перебування та закликати їх не брати участі в церемонії відкриття, поки рішення не буде скасовано.

Портал "Коментарі" вже писав, що родина президента США активно намагається скористатися зростанням ринку військових безпілотників, інвестуючи у компанії, що займаються їх виробництвом. Про це повідомляє Bloomberg, підкреслюючи, що такі вкладення відкривають Трампам прямий доступ до оборонного сектору та потенційних прибутків від державних контрактів.