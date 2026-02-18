ЕС готовит полный демарш крупнейшего спортивного события: названа категорическая причина

Комиссар Европейского Союза по спорту Гленн Микаллеф объявил, что не будет принимать участия в церемонии открытия Паралимпийских игр из-за решения организаторов разрешить спортсменам из России и Беларуси поднимать национальные флаги во время мероприятия. В своей публикации в соцсети Х Микаллеф назвал такое решение "неприемлемым" и объяснил причину своего бойкота.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что пока продолжается агрессивная война России против Украины, он не может поддерживать восстановление национальных символов, гимнов и спортивной формы, которые тесно связаны с этим конфликтом.

"Я не буду присутствовать на церемонии открытия. Делаю это с уважением к спортсменам, но с четким осознанием стоящих на кону принципов. Спорт объединяет, когда следует принципам, и разделяет, когда они под угрозой", – подчеркнул комиссар ЕС.

В то же время, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный подтвердил, что украинские чиновники также не поедут на Паралимпиаду в Италию.

"В ответ на возмутительное решение допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами, украинские представители не будут участвовать в церемонии открытия и других официальных мероприятиях Паралимпиады", – написал он в Facebook.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что разрешение поднимать флаги государств-агрессоров во время продолжающейся войны является неправильным как с моральной, так и с политической точки зрения. Он подчеркнул, что эти символы ассоциируются с режимами, ведущими агрессию, разрушающими города и использующими спорт как инструмент пропаганды, и нельзя отделить их от преступлений, совершенных под этими флагами.

Сибига добавил, что даже паралимпийский спорт в современной России используется для прославления участников войны против Украины. Предоставление такой системе международной платформы отправляет опасный сигнал, что ответственность можно отложить. Он призвал послов Украины вести переговоры с правительствами стран пребывания и призвать их не участвовать в церемонии открытия, пока решение не будет отменено.

