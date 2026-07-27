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Когда аллигаторы и белки играют в гольф: ТОП смешных историй с PGA Tour и что говорят правила

Наглые аллигаторы, гуси и белки регулярно срывают раунды звездам гольфа — как реагируют арбитры

27 июля 2026, 13:43
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Сергій Кречмаровський

Турниры престижной лиги PGA Tour часто проводят на сказочно красивых полях под открытым небом. Но есть нюанс: эти поля граничат с самыми настоящими дикими лесами и водоемами. Из-за этого местная фауна регулярно "включается" в игру и устраивает настоящее шоу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет спортивное издание Golf Digest. Иногда смешные птицы или шустрые звери воруют мячи прямо из-под носа у топовых спортсменов во время решающих раундов.

Когда аллигаторы и белки играют в гольф: ТОП смешных историй с PGA Tour и что говорят правила

Гольф. Фото из открытых источников

Один из самых ярких моментов произошел, когда огромный аллигатор спокойно цапнул мяч в пасть и уплыл с ним в пруд. На турнирах во Флориде такие встречи вообще давно никого не удивляют: рептилии любят греться на солнышке прямо возле лунок. Не менее нагло ведут себя пернатые. Чайки и гуси могут среди бела дня подхватить мяч, остановившийся на газоне, и спокойно бросить его в воду. А юркие белки и утки вообще часто принимают мяч за странную еду или игрушку и мгновенно сбегают с ним в ближайшие кусты.

Зрители на трибунах от такого обычно в восторге, а вот игрокам не до смеха, ведь на кону миллионы долларов. К счастью, официальные правила гольфа (USGA и R&A) предусматривают такие выходки природы. Если мяч уже остановился, и его украло животное, штрафных очков спортсмену не дают. Гольфист может просто взять новый мяч и положить его точно на то место, откуда его утащил "пушистый воришка".

А если возле мяча улегся опасный аллигатор или ядовитая змея, игрок имеет полное право безопасно перенести мяч в другое место без всяких штрафов.

Напомним: портал "Комментарии" писал про ТОП 5 эффективных упражнений для тех кто дома.



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Источник: https://www.golfdigest.com/
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