Життя важливіше за результат: капітан турецької команди врятував птаха, в якого влучив м’яч (ВІДЕО)

Незвичайний випадок трапився під час футбольного поєдинку в Стамбулі. Капітан команди "Стамбул Юрдум" Гані Чатан став героєм соцмереж після того, як кинувся рятувати чайку, яку випадково збив м’ячем інший гравець.

Футболіст не розгубився і почав надавати першу допомогу птаху прямо на газоні.

"Гані Чатан робив птаху серцево-легеневу реанімацію, допоки той не почав знову дихати".

Після того як стан чайки стабілізувався, гравець обережно виніс її за межі поля та передав медичному персоналу. Згодом з’ясувалося, що внаслідок удару птах зламав крило.

Попри те, що матч завершився поразкою для його команди, Гані Чатан не шкодує про свій вчинок.

"Капітан команди заявив, що врятоване життя було важливішим за результат гри".

Зараз птах перебуває під наглядом фахівців, а вчинок спортсмена став прикладом людяності для вболівальників у всьому світі.

