Необычный случай произошел во время футбольного поединка в Стамбуле. Капитан команды "Стамбул Юрдум" Ганни Чатан стал героем соцсетей после того, как бросился спасать чайку, которую случайно сбил мячом другой игрок.

Жизнь важнее результата: капитан турецкой команды спас птицу, в которую попал мяч (ВИДЕО)

Футболист не растерялся и начал оказывать первую помощь птице прямо на газоне.

"Гани Чатан делал птицу сердечно-легочную реанимацию, пока тот не начал снова дышать".

После того, как состояние чайки стабилизировалось, игрок осторожно вынес ее за пределы поля и передал медицинскому персоналу. Впоследствии выяснилось, что в результате удара птица сломала крыло.

Несмотря на то, что матч завершился поражением для его команды, Ганни Чатан не сожалеет о своем поступке.

"Капитан команды заявил, что спасенная жизнь была важнее результата игры".

Сейчас птица находится под наблюдением специалистов, а поступок спортсмена стал примером человечности для болельщиков по всему миру.

