З Мудриком сталося нещастя: чому футболіста не буде у збірній України

Український вінгер "Тоттенгема" Михайло Мудрик отримав травму гомілковостопного суглоба під час тренування лондонської команди. За інформацією журналіста Фабріціо Романо, відновлення футболіста може зайняти від шести до восьми тижнів.

Михайло Мудрик

Як зазначає Football.London, Мудрик щонайменше не зможе грати до завершення вересневої міжнародної паузи. Остаточні терміни повернення українця на поле залежатимуть від характеру та перебігу відновлення після травми.

Травма стала неприємним ударом для Мудрика саме після його повернення до офіційних матчів. В останній день трансферного вікна вінгер перейшов з "Челсі" до "Тоттенгема" на правах сезонної оренди. У новій команді українець знову працює під керівництвом Роберто Де Дзербі, з яким раніше співпрацював у "Шахтарі".

Дебют Мудрика за "Тоттенгем" відбувся минулими вихідними. Він вийшов на заміну після перерви у виїзному матчі проти "Ноттінгем Форест", який завершився без голів з рахунком 0:0.

Мудрик лише нещодавно отримав можливість повернутися до професійного футболу після тривалого відсторонення. У грудні 2024 року в його допінг-пробі виявили мельдоній. Згодом українець отримав чотирирічну дискваліфікацію та подав апеляцію. У липні 2026 року Футбольна асоціація Англії та WADA врегулювали справу, після чого санкції були зняті. Мудрик отримав право негайно повернутися до матчів, відновив тренування та взяв участь у передсезонних поєдинках "Челсі".

Тепер через травму українець, імовірно, пропустить вересневі матчі збірної України. Раніше головний тренер національної команди Андреа Мальдера заявляв, що з нетерпінням чекає на повернення Мудрика та позитивно оцінював завершення його дискваліфікації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Мудрик вперше відреагував на позитивну пробу на допінг.