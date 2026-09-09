logo

BTC/USD

78206

ETH/USD

2464.11

USD/UAH

44.65

EUR/UAH

51.99

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол С Мудриком произошло несчастье: почему футболиста не будет в сборной Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

С Мудриком произошло несчастье: почему футболиста не будет в сборной Украины

Михаил Мудрик травмировал голеностопный сустав на тренировке "Тоттенгема" и может пропустить до восьми недель.

9 сентября 2026, 22:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский вингер "Тоттенгема" Михаил Мудрик получил травму голеностопного сустава во время тренировки лондонской команды. По информации журналиста Фабрицио Романо, возобновление футболиста может занять от шести до восьми недель.

С Мудриком произошло несчастье: почему футболиста не будет в сборной Украины

Михаил Мудрик

Как отмечает Football.London, Мудрик, по меньшей мере, не сможет играть до завершения сентябрьской международной паузы. Окончательные сроки возвращения украинца на поле будут зависеть от характера и восстановления после травмы.

С Мудриком произошло несчастье: почему футболиста не будет в сборной Украины - фото 2

Травма стала неприятным ударом для Мудрика после его возвращения к официальным матчам. В последний день трансферного окна вингер перешел из "Челси" в "Тоттенхем" на правах сезонной аренды. В новой команде украинец снова работает под руководством Роберто Де Дзерби, с которым ранее сотрудничал в "Шахтере".

Дебют Мудрика по "Тоттенгему" состоялся в минувшие выходные. Он вышел на замену после перерыва в выездном матче против "Ноттингем Форест", завершившегося без голов со счетом 0:0.

Мудрик только недавно получил возможность вернуться в профессиональный футбол после продолжительного отстранения. В декабре 2024 года в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. Впоследствии украинец получил четырехлетнюю дисквалификацию и подал апелляцию. В июле 2026 года Футбольная ассоциация Англии и WADA урегулировала дело, после чего санкции были сняты. Мудрик получил право немедленно вернуться к матчам, возобновил тренировки и принял участие в предсезонных поединках "Челси".

Теперь из-за травмы украинец предположительно пропустит сентябрьские матчи сборной Украины. Ранее главный тренер национальной команды Андреа Мальдера заявлял, что с нетерпением ждет возвращения Мудрика и положительно оценивал завершение его дисквалификации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Мудрик впервые отреагировал на положительную пробу на допинг.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости