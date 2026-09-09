С Мудриком произошло несчастье: почему футболиста не будет в сборной Украины

Украинский вингер "Тоттенгема" Михаил Мудрик получил травму голеностопного сустава во время тренировки лондонской команды. По информации журналиста Фабрицио Романо, возобновление футболиста может занять от шести до восьми недель.

Михаил Мудрик

Как отмечает Football.London, Мудрик, по меньшей мере, не сможет играть до завершения сентябрьской международной паузы. Окончательные сроки возвращения украинца на поле будут зависеть от характера и восстановления после травмы.

Травма стала неприятным ударом для Мудрика после его возвращения к официальным матчам. В последний день трансферного окна вингер перешел из "Челси" в "Тоттенхем" на правах сезонной аренды. В новой команде украинец снова работает под руководством Роберто Де Дзерби, с которым ранее сотрудничал в "Шахтере".

Дебют Мудрика по "Тоттенгему" состоялся в минувшие выходные. Он вышел на замену после перерыва в выездном матче против "Ноттингем Форест", завершившегося без голов со счетом 0:0.

Мудрик только недавно получил возможность вернуться в профессиональный футбол после продолжительного отстранения. В декабре 2024 года в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. Впоследствии украинец получил четырехлетнюю дисквалификацию и подал апелляцию. В июле 2026 года Футбольная ассоциация Англии и WADA урегулировала дело, после чего санкции были сняты. Мудрик получил право немедленно вернуться к матчам, возобновил тренировки и принял участие в предсезонных поединках "Челси".

Теперь из-за травмы украинец предположительно пропустит сентябрьские матчи сборной Украины. Ранее главный тренер национальной команды Андреа Мальдера заявлял, что с нетерпением ждет возвращения Мудрика и положительно оценивал завершение его дисквалификации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Мудрик впервые отреагировал на положительную пробу на допинг.