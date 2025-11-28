Известный экс-футболист "Динамо" и сборной Украины мобилизован в ВСУ: заявление ТЦК

Киевский городской ТЦК и СП подтвердил мобилизацию бывшего полузащитника "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша. Информацию обнародовали после того, как в сети начали распространяться слухи о якобы задержании спортсмена с применением силы и вымогательства взятки.

Денис Гармаш. Фото: ФК "Динамо"

Киевский городской ТЦК и СП опубликовал заявление по мобилизации экс-футболиста сборной Украины Дениса Гармаша. В заявлении ТЦК отмечается, что Дениса Гармаша в Печерский районный центр комплектования доставила Национальная полиция для уточнения учетных данных. Никакого бронирования или отсрочки от призыва у него не было.

"Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было", — говорится в заявлении.

В ТЦК сообщили, что после прохождения военно-врачебной комиссии Гармаш самостоятельно избрал службу в одном из подразделений Вооруженных сил Украины. По данным ТЦК, никаких жалоб по поводу неправомерных действий со стороны военных со стороны спортсмена не поступало.

Кто такой Денис Гармаш

Денис Гармаш – украинский полузащитник, который на протяжении 16 лет был частью структуры киевского "Динамо". К клубу он присоединился еще в 2007-м, а за основную команду сыграл 237 матчей и забил 34 гола.

В течение карьеры также выступал также за "Ризеспор" (Турция), "Осиек" (Хорватия), "Металлист 1925" (Украина). Последним клубом Гармаша был футбольный коллектив "Лесное" (Киевская область), к которому он присоединился в 2024 году. Гармаш также провел 31 матч в составе сборной Украины и забил два гола.

