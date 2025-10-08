logo_ukra

Скільки заробляє мільярдер футболіст Кріштіану Роналду за хвилину
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки заробляє мільярдер футболіст Кріштіану Роналду за хвилину

Кріштіану Роналду став першим футболістом у світі, який заробив понад мільярд доларів

8 жовтня 2025, 15:50
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Португальський футболіст Кріштіану Роналду офіційно увійшов до списку мільярдерів, ставши першим гравцем в історії футболу, який досяг такого фінансового рівня. Про це повідомляє агентство Bloomberg, включивши спортсмена до свого Billionaires Index.

За оцінками аналітиків, статки Роналду перевищили 1,4 мільярда доларів. До цього порогу він ішов понад два десятиліття, поєднуючи спортивну кар’єру з успішними комерційними контрактами. Протягом років футболіст співпрацював із такими світовими брендами, як Nike, Armani, Clear, Herbalife, TAG Heuer, Binance та іншими.

Bloomberg зазначає, що Роналду досяг фінансового піку на завершальному етапі своєї кар’єри, у 40-річному віці. У червні спортсмен підписав новий контракт із саудівським клубом “Аль-Наср”, який оцінюється у 400 мільйонів доларів, зокрема враховуючи зарплату, бонуси та рекламні угоди.

Окрім футболу, Роналду активно розвиває власну бізнес-імперію — бренд CR7, який включає лінії одягу, парфумів, спортивного харчування, готелі та фітнес-клуби.

Завдяки поєднанню спортивних досягнень, публічності та підприємницького підходу, Кріштіану Роналду став не лише легендою футболу, а й одним із найбагатших спортсменів усіх часів, залишивши позаду багатьох зірок спорту та шоу-бізнесу.

Також Bloomberg зазначає, що лише за хвилину Роналду заробляє 400 доларів.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/features/2025-10-08/cristiano-ronaldo-is-first-football-billionaire-after-saudi-al-nassr-deal
