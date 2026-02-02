Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко розкритикував заяву президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо можливого повернення Росії до міжнародних футбольних турнірів. Свою відповідь очільник МЗС опублікував у соцмережі X.

Скандал у світовому футболі: Андрій Сибіга назвав «моральними дегенератами» прихильників повернення агресора до змагань

Ціна російської агресії

Коментуючи ініціативу футбольного функціонера, Андрій Сибіга наголосив на незворотних втратах, яких зазнала Україна через дії окупантів. "679 українських дівчат і хлопців ніколи не зможуть грати у футбол — Росія їх убила", — підкреслив міністр, додавши, що агресія триває і щодня забирає нові життя.

Критика "моральної дегенерації" та історичні паралелі

Глава українського дипломатичного відомства не добирав слів, оцінюючи заклики до скасування заборон для РФ. "Вона продовжує вбивати ще більше, поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони. Попри те, що Росія не припинила війну", — заявив Сибіга. Він також порівняв потенційне повернення агресора у великий спорт із темними сторінками історії: "Майбутні покоління вважатимуть це ганьбою на кшталт Олімпіади 1936 року".

Контекст: що заявив президент ФІФА

Раніше видання Sky News повідомило, що Джанні Інфантіно виступив за зняття обмежень з Росії. За його словами, чинні санкції нібито "нічого не досягли", а лише "посилили розчарування та ненависть". Крім того, президент ФІФА висловив намір змінити правила організації, щоб країни більше ніколи не відсторонювали від змагань через дії їхніх політичних лідерів.

