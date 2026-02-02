Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг жесткой критике заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении России в международные футбольные турниры. Свой ответ глава МИД опубликовал в соцсети X.

Скандал в мировом футболе: Андрей Сибига назвал «нравственными дегенератами» поклонников возвращения агрессора к соревнованиям

Цена российской агрессии

Комментируя инициативу футбольного функционера, Андрей Сибига отметил необратимые потери, которые понесла Украина из-за действий оккупантов. "679 украинских девочек и мальчиков никогда не смогут играть в футбол — Россия их убила", — подчеркнул министр, добавив, что агрессия продолжается и ежедневно уносит новые жизни.

Критика "нравственной дегенерации" и исторические параллели

Глава украинского дипломатического ведомства не подбирал слова, оценивая призывы к отмене запретов для РФ. "Она продолжает убивать еще больше, пока нравственные дегенераты предлагают отменить запреты. Несмотря на то, что Россия не прекратила войну", — заявил Сибига. Он также сравнил потенциальное возвращение агрессора в большой спорт с темными страницами истории: "Будущие поколения сочтут это позором типа Олимпиады 1936 года".

Контекст: что заявил президент ФИФА

Ранее издание Sky News сообщило, что Джанни Инфантино выступил за снятие ограничений с России. По его словам, действующие санкции якобы "ничего не достигли", а лишь "усилили разочарование и ненависть". Кроме того, президент ФИФА выразил намерение изменить правила организации, чтобы страны больше никогда не отстранялись от соревнований из-за действий их политических лидеров.

