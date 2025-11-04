logo_ukra

BTC/USD

100472

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Спорт футбол Роналду несподівано порушив мовчання та розповів, що він думає про Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Роналду несподівано порушив мовчання та розповів, що він думає про Трампа

Кріштіану Роналду вперше зробив заяву про Дональда Трампа.

4 листопада 2025, 21:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Зірковий нападник збірної Португалії та клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду несподівано порушив мовчання щодо президента США Дональда Трампа. У розмові з британським журналістом Пірсом Морганом футболіст поділився своїм баченням політичної постаті Трампа, якого назвав "людиною, здатною змінити світ".

Роналду несподівано порушив мовчання та розповів, що він думає про Трампа

Кріштіану Роналду похвалив Дональда Трампа. Фото з відкритих джерел

Кріштіану Роналду під час інтерв’ю з Пірсом Морганом отримав питання, чому футболіст раніше надіслав Трампу футболку з написом "Граючи за мир". У відповідь Роналду пояснив, що американський лідер здатен змінити увесь світ.

"Він (Трамп) одна з тих людей, які можуть змінити світ або принаймні допомогти його змінити", — сказав Роналду.

Зазвичай Роналду уникає будь-яких політичних тем, фокусуючись виключно на спорті. Тому його висловлювання про Трампа стало певною несподіванкою. 

Роналду несподівано порушив мовчання та розповів, що він думає про Трампа - фото 2

Футболка Роналду з його підписом була подарована Трампу

Нагадаємо, що 40-річний португалець нині виступає за саудівський клуб "Аль-Наср", який лідирує в національній Про-лізі. Контракт Роналду діє до кінця сезону 2026/2027, а на його рахунку вже понад 950 забитих голів у професійній кар’єрі. Наступного року футболіст, імовірно, візьме участь у Чемпіонаті світу, який пройде у США, це може стати його останньою спробою здобути головний трофей у футболі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що чеський хокеїст, відомий виступами за низку клубів НХЛ, Домінік Гашек, різко відгукнувся щодо президента США Дональда Трампа, якого назвав "найбільшим брехуном і зрадником".

Також "Коментарі" писали, що Кріштіану Роналду несподівано висміяв "Золотий м’яч".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини