Роналду несподівано порушив мовчання та розповів, що він думає про Трампа

Зірковий нападник збірної Португалії та клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду несподівано порушив мовчання щодо президента США Дональда Трампа. У розмові з британським журналістом Пірсом Морганом футболіст поділився своїм баченням політичної постаті Трампа, якого назвав "людиною, здатною змінити світ".

Кріштіану Роналду похвалив Дональда Трампа. Фото з відкритих джерел

Кріштіану Роналду під час інтерв’ю з Пірсом Морганом отримав питання, чому футболіст раніше надіслав Трампу футболку з написом "Граючи за мир". У відповідь Роналду пояснив, що американський лідер здатен змінити увесь світ.

"Він (Трамп) одна з тих людей, які можуть змінити світ або принаймні допомогти його змінити", — сказав Роналду.

Зазвичай Роналду уникає будь-яких політичних тем, фокусуючись виключно на спорті. Тому його висловлювання про Трампа стало певною несподіванкою.





Футболка Роналду з його підписом була подарована Трампу

Нагадаємо, що 40-річний португалець нині виступає за саудівський клуб "Аль-Наср", який лідирує в національній Про-лізі. Контракт Роналду діє до кінця сезону 2026/2027, а на його рахунку вже понад 950 забитих голів у професійній кар’єрі. Наступного року футболіст, імовірно, візьме участь у Чемпіонаті світу, який пройде у США, це може стати його останньою спробою здобути головний трофей у футболі.

