Роналду неожиданно нарушил молчание и рассказал, что он думает о Трампе
Роналду неожиданно нарушил молчание и рассказал, что он думает о Трампе

Криштиану Роналду впервые сделал заявление о Дональде Трампе.

4 ноября 2025, 21:33
Автор:
avatar

Slava Kot

Звездный нападающий сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду неожиданно нарушил молчание относительно президента США Дональда Трампа. В разговоре с британским журналистом Пирсом Морганом футболист поделился своим видением политической фигуры Трампа, которого назвал "человеком, способным изменить мир".

Роналду неожиданно нарушил молчание и рассказал, что он думает о Трампе

Криштиану Роналду похвалил Дональда Трампа. Фото из открытых источников

Криштиану Роналду во время интервью с Пирсом Морганом получил вопрос, почему футболист ранее прислал Трампу футболку с надписью "Играя за мир". В ответ Роналду объяснил, что американский лидер способен изменить весь мир.

"Он (Трамп) один из тех людей, которые могут изменить мир или хотя бы помочь его изменить", — сказал Роналду.

Обычно Роналду избегает любых политических тем, фокусируясь исключительно на спорте. Поэтому его высказывание о Трампе стало определенной неожиданностью.

Роналду неожиданно нарушил молчание и рассказал, что он думает о Трампе - фото 2

Футболка Роналду с его подписью была подарена Трампу

Напомним, что 40-летний португалец сейчас выступает за саудовский клуб "Аль-Наср", лидирующий в национальной Про-лиге. Контракт Роналду действует до конца сезона 2026/2027, а на его счету уже более 950 забитых голов в профессиональной карьере. В следующем году футболист, вероятно, примет участие в прошедшем в США Чемпионате мира, это может стать его последней попыткой получить главный трофей в футболе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чешский хоккеист, известный выступлениями за ряд клубов НХЛ, Доминик Гашек, резко отозвался относительно президента США Дональда Трампа, которого назвал "величайшим лжецом и предателем".

Также "Комментарии" писали, что Криштиану Роналду неожиданно высмеял "Золотой мяч".



