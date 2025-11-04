Роналду неожиданно нарушил молчание и рассказал, что он думает о Трампе

Звездный нападающий сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду неожиданно нарушил молчание относительно президента США Дональда Трампа. В разговоре с британским журналистом Пирсом Морганом футболист поделился своим видением политической фигуры Трампа, которого назвал "человеком, способным изменить мир".

Криштиану Роналду похвалил Дональда Трампа. Фото из открытых источников

Криштиану Роналду во время интервью с Пирсом Морганом получил вопрос, почему футболист ранее прислал Трампу футболку с надписью "Играя за мир". В ответ Роналду объяснил, что американский лидер способен изменить весь мир.

"Он (Трамп) один из тех людей, которые могут изменить мир или хотя бы помочь его изменить", — сказал Роналду.

Обычно Роналду избегает любых политических тем, фокусируясь исключительно на спорте. Поэтому его высказывание о Трампе стало определенной неожиданностью.





Футболка Роналду с его подписью была подарена Трампу

Напомним, что 40-летний португалец сейчас выступает за саудовский клуб "Аль-Наср", лидирующий в национальной Про-лиге. Контракт Роналду действует до конца сезона 2026/2027, а на его счету уже более 950 забитых голов в профессиональной карьере. В следующем году футболист, вероятно, примет участие в прошедшем в США Чемпионате мира, это может стать его последней попыткой получить главный трофей в футболе.

