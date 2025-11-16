logo

Внезапно умер бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин
Внезапно умер бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин

На 55-м году жизни скончался Андрей Полунин

16 ноября 2025, 17:00
Автор:
Ткачова Марія

Футбольное сообщество Украины понесло тяжелую потерю — после матча ветеранов в Луцке внезапно умер бывший игрок сборной Украины и шеф-скаут "Металлиста 1925" Андрей Полунин. Ему было 55 лет.

Внезапно умер бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин

Бывший футболист Андрей Полунин

Андрей Полунин был известен своими выступлениями за "Днепр", "Кривбасс", "Карпаты", ЦСКА и ряд немецких клубов — "Нюрнберг", "Санкт-Паули" и "Рот Вайс". За национальную сборную Украины футболист провел девять матчей и отличился одним голом.

После завершения игровой карьеры он продолжил работать в футболе на разных должностях. С начала 2025 Полунин возглавлял скаутскую службу "Металлиста 1925", где его характеризуют как профессионала, который всегда оставался преданным своей работе и команде.

"Металлист 1925" выразил соболезнования семье и близким Андрея Полунина и отметил, что вместе с ними разделяет боль утраты.

Светлая память Андрею Полунину.

Источник: https://www.facebook.com/metalist1925kh/posts/pfbid02vp1vMQRrtWAHVyL8XdEpRQ42FxWLVW38NofaGnBWdEsE4HEom9YR4t62kv2Gc4SVl?rdid=Y0aZwXCCGng51eFW#
