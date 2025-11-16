Футбольное сообщество Украины понесло тяжелую потерю — после матча ветеранов в Луцке внезапно умер бывший игрок сборной Украины и шеф-скаут "Металлиста 1925" Андрей Полунин. Ему было 55 лет.

Бывший футболист Андрей Полунин

Андрей Полунин был известен своими выступлениями за "Днепр", "Кривбасс", "Карпаты", ЦСКА и ряд немецких клубов — "Нюрнберг", "Санкт-Паули" и "Рот Вайс". За национальную сборную Украины футболист провел девять матчей и отличился одним голом.

После завершения игровой карьеры он продолжил работать в футболе на разных должностях. С начала 2025 Полунин возглавлял скаутскую службу "Металлиста 1925", где его характеризуют как профессионала, который всегда оставался преданным своей работе и команде.

"Металлист 1925" выразил соболезнования семье и близким Андрея Полунина и отметил, что вместе с ними разделяет боль утраты.

Светлая память Андрею Полунину.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке обнародовал анализ, в котором утверждает, что Украина может оказаться на грани стратегического поражения, если Киев и его союзники не изменят подходы к поддержке и ведению войны. По его мнению, ситуация ухудшается ежемесячно и нуждается в немедленных решениях.

Потеря территорий и риски для крупных городов По оценкам Репке, в октябре Украина потеряла 586 квадратных километров территории. Он предполагает, что в ноябре показатель может оказаться еще больше. По его мнению, при нынешних темпах ежемесячное продвижение российских войск сравнимо с площадью германской федеральной земли Берлин. Обозреватель считает, что обострение ситуации у крупных городов — в частности, Днепра и Запорожья — может стать реальностью уже в ближайшие месяцы или в течение одного-двух лет.

