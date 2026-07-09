Прогноз на матч Аргентина - Швейцарія: ШІ назвав точний рахунок чвертьфіналу ЧС-2026

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У ніч на 12 липня о 04:00 за київським часом збірні Аргентини та Швейцарії зустрінуться у чвертьфіналі Чемпіонату світу-2026. Переможець матчу зробить ще один крок до омріяного титулу, а напередодні поєдинку портал "Коментарі" попросив дві моделі штучного інтелекту проаналізувати форму команд і спрогнозувати результат зустрічі.
Прогноз на матч Аргентина - Швейцарія. Фото з відкритих джерел
Аргентина підходить до гри в статусі одного з головних фаворитів турніру. Команда Ліонеля Скалоні вже продемонструвала вміння вигравати як у комфортних, так і в надзвичайно складних матчах. Після нічиєї з Кабо-Верде аргентинці здолали Єгипет із рахунком 3:2, а головною зіркою залишається Ліонель Мессі, який уже забив вісім м'ячів на нинішньому мундіалі та очолює гонку бомбардирів.
Швейцарія ж підтвердила репутацію одного з найорганізованіших колективів турніру. Команда Мурата Якіна успішно пройшла стадію 1/8 фіналу, здолавши Колумбію лише в серії пенальті після безгольової нічиєї. Надійна гра воротаря Грегора Кобеля та дисциплінований захист стали головними козирями європейської збірної.
Обидві моделі сходяться в одному: фаворитом чвертьфіналу залишається Аргентина. Водночас Швейцарія вже неодноразово доводила на цьому турнірі, що здатна нав'язати боротьбу навіть найсильнішим суперникам, тому легкого матчу для "альбіселесте" не очікується.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект дав прогноз на матч Норвегія – Англія у чвертьфіналі ЧС-2026.
Також "Коментарі" писали, що після розгромної поразки збірної США від Бельгії з рахунком 1:4 в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 у соцмережах заговорили про "прокляття Трампа".