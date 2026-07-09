Прогноз на матч Аргентина - Швейцарія: ШІ назвав точний рахунок чвертьфіналу ЧС-2026

У ніч на 12 липня о 04:00 за київським часом збірні Аргентини та Швейцарії зустрінуться у чвертьфіналі Чемпіонату світу-2026. Переможець матчу зробить ще один крок до омріяного титулу, а напередодні поєдинку портал "Коментарі" попросив дві моделі штучного інтелекту проаналізувати форму команд і спрогнозувати результат зустрічі.

Прогноз на матч Аргентина - Швейцарія. Фото з відкритих джерел

Аргентина підходить до гри в статусі одного з головних фаворитів турніру. Команда Ліонеля Скалоні вже продемонструвала вміння вигравати як у комфортних, так і в надзвичайно складних матчах. Після нічиєї з Кабо-Верде аргентинці здолали Єгипет із рахунком 3:2, а головною зіркою залишається Ліонель Мессі, який уже забив вісім м'ячів на нинішньому мундіалі та очолює гонку бомбардирів.

Швейцарія ж підтвердила репутацію одного з найорганізованіших колективів турніру. Команда Мурата Якіна успішно пройшла стадію 1/8 фіналу, здолавши Колумбію лише в серії пенальті після безгольової нічиєї. Надійна гра воротаря Грегора Кобеля та дисциплінований захист стали головними козирями європейської збірної.

Прогноз на матч Аргентина – Швейцарія від ChatGPT

"Аргентина виглядає фаворитом завдяки більшому досвіду виступів у матчах плейоф та збалансованому складу. Команда вміє контролювати темп гри й ефективно використовує свої моменти біля чужих воріт. Швейцарія традиційно добре обороняється, але проти швидких атак аргентинців їй буде непросто. Очікую, що південноамериканці вирішать долю зустрічі ще в основний час. Мій прогноз – перемога Аргентини 2:0", — пише штучний інтелект.

Прогноз на матч Аргентина – Швейцарія від Gemini

"Аргентина традиційно будуватиме гру через геній Мессі, який веде за собою молодих Альвареса та МакАллістера. Фішка "альбіселесте" — це висока інтенсивність та вміння витискати максимум з напівмоментів. Швейцарія відповість своєю фірмовою залізобетонною дисципліною в захисті на чолі з Аканджі та надійністю Кобеля у воротах. Європейці закриють зони й витримають тиск, але індивідуальний клас атакувальної лінії чинних чемпіонів світу все ж схилить шальки терезів на їхню користь наприкінці зустрічі. Переможе: Аргентина з рахунком 1:0", — прогнозує ШІ.

Обидві моделі сходяться в одному: фаворитом чвертьфіналу залишається Аргентина. Водночас Швейцарія вже неодноразово доводила на цьому турнірі, що здатна нав'язати боротьбу навіть найсильнішим суперникам, тому легкого матчу для "альбіселесте" не очікується.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект дав прогноз на матч Норвегія – Англія у чвертьфіналі ЧС-2026.

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