Прогноз на матч Аргентина – Швейцария: ИИ назвал точный счет четвертьфинала ЧМ-2026

В ночь на 12 июля в 04:00 по киевскому времени сборные Аргентины и Швейцарии встретятся в четвертьфинале Чемпионата мира-2026. Победитель матча сделает еще один шаг к желаемому титулу, а накануне поединка портал "Комментарии" попросил две модели искусственного интеллекта проанализировать форму команд и спрогнозировать результат встречи.

Прогноз на матч Аргентина – Швейцария. Фото из открытых источников

Аргентина подходит к игре в статусе одного из главных фаворитов турнира. Команда Лионеля Скалони уже продемонстрировала умение выигрывать как в комфортных, так и в сложнейших матчах. После ничьей из Кабо-Верде аргентинцы одолели Египет со счетом 3:2, а главной звездой остается Лионель Месси, уже забивший восемь мячей на нынешнем мундиале и возглавляющий гонку бомбардиров.

Швейцария подтвердила репутацию одного из самых организованных коллективов турнира. Команда Мурата Якина успешно прошла стадию 1/8 финала, одолев Колумбию только в серии пенальти после безголевой ничьей. Надежная игра вратаря Грегора Кобеля и дисциплинированная защита стали главными козырями европейской сборной.

Прогноз матча Аргентина – Швейцария от ChatGPT

"Аргентина выглядит фаворитом благодаря большему опыту выступлений в матчах плейоф и сбалансированному составу. Команда умеет контролировать темп игры и эффективно использует свои моменты у чужих ворот. Швейцария традиционно хорошо обороняется, но против скорых атак аргентинцев ей будет непросто. Ожидаю, что южноамериканцы решат судьбу встречи еще в основное время. Мой прогноз – победа Аргентины 2:0", – пишет искусственный интеллект.

Прогноз матча Аргентина – Швейцария от Gemini

"Аргентина традиционно будет строить игру через гений Месси, ведущий за собой молодых Альвареса и МакАллистера. Фишка "альбиселесте" – это высокая интенсивность и умение выжимать максимум из полумоментов. Швейцария ответит своей фирменной железобетонной дисциплиной в защите во главе с Аканджи и надежностью Кобеля в воротах. Европейцы закроют зоны и выдержат давление, но индивидуальный класс атакующей линии действующих чемпионов мира все же склонит чашу весов в их пользу в конце встречи. Победит: Аргентина со счетом 1:0", – прогнозирует ИИ.

Обе модели сходятся в одном: фаворитом четвертьфинала остается Аргентина. В то же время, Швейцария уже неоднократно доказывала на этом турнире, что способна навязать борьбу даже самым сильным соперникам, поэтому легкого матча для "альбиселесте" не ожидается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект дал прогноз на матч Норвегия — Англия в четвертьфинале ЧМ-2026.

Также "Комментарии" писали, что после разгромного поражения сборной США от Бельгии со счетом 1:4 в 1/8 финала чемпионата мира-2026 в соцсетях заговорили о "проклятии Трампа".