Приголомшливе фото футбольних фанаток на Кубку Африки потрапило в курйоз
НОВИНИ

Приголомшливе фото футбольних фанаток на Кубку Африки потрапило в курйоз

Фото фанаток під час матчу Кубку африканських націй стало вірусним та поширилося в мережі.

28 грудня 2025, 09:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Під час одного з матчів Кубка африканських націй у соцмережах вибухнула хвиля захоплення через фото двох приголомшливих футбольних фанаток, які святкували драматичний гол збірної Замбії. Знімок миттєво став вірусним, а користувачі масово коментували атмосферу КАН і красу вболівальниць, обіцяючи уважніше стежити за турніром.

Приголомшливе фото футбольних фанаток на Кубку Африки потрапило в курйоз

Фанатки на Кубку Африки

В мережу потрапило фото під час матчу Замбія — Малі, коли нападник "Лестер Сіті" Петсон Дака забив рятівний м’яч у компенсований час, зрівнявши рахунок. Цей результат зберіг для замбійської команди шанси на вихід із групи A під керівництвом нового головного тренера Мозеса Січоне, який очолив збірну восени.

Під час святкування телекамери, як зазвичай, показали трибуни. Після цього у соцмережах з’явилося фото з двома жінками в однакових помаранчевих кроп-топах та джинсах. Зображення швидко розійшлося, а деякі користувачі назвали турнір КАН "найкращим у світі".

Однак згодом з’ясувалося, що вірусне фото не має нічого спільного з реальними трибунами. Перевірка показала, що зображення було створене за допомогою штучного інтелекту. Оригінальний кадр трансляції насправді показував їх відсутність, тому "фанатки" на трибунах були згенеровані ШІ.

Приголомшливе фото футбольних фанаток на Кубку Африки потрапило в курйоз - фото 2

Оригінальний кадр з трансляції

Разом з цим фото в мережі також поширилося інше зображення "фанатки" збірної Сенегалу, яке також виявилося створеним штучним інтелектом.

Приголомшливе фото футбольних фанаток на Кубку Африки потрапило в курйоз - фото 2

Фейкове фото вболівальниці на КАН

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про відео, де щур налякав ведучу у прямому ефірі. Як виявилося, воно було створене ШІ.

Також "Коментарі" писали, що найпалкіша вболівальниця ЧС здивувала своїм виглядом на стадіоні в Катарі.



