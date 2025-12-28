Приголомшливе фото футбольних фанаток на Кубку Африки потрапило в курйоз

Під час одного з матчів Кубка африканських націй у соцмережах вибухнула хвиля захоплення через фото двох приголомшливих футбольних фанаток, які святкували драматичний гол збірної Замбії. Знімок миттєво став вірусним, а користувачі масово коментували атмосферу КАН і красу вболівальниць, обіцяючи уважніше стежити за турніром.

Фанатки на Кубку Африки

В мережу потрапило фото під час матчу Замбія — Малі, коли нападник "Лестер Сіті" Петсон Дака забив рятівний м’яч у компенсований час, зрівнявши рахунок. Цей результат зберіг для замбійської команди шанси на вихід із групи A під керівництвом нового головного тренера Мозеса Січоне, який очолив збірну восени.

Під час святкування телекамери, як зазвичай, показали трибуни. Після цього у соцмережах з’явилося фото з двома жінками в однакових помаранчевих кроп-топах та джинсах. Зображення швидко розійшлося, а деякі користувачі назвали турнір КАН "найкращим у світі".

Однак згодом з’ясувалося, що вірусне фото не має нічого спільного з реальними трибунами. Перевірка показала, що зображення було створене за допомогою штучного інтелекту. Оригінальний кадр трансляції насправді показував їх відсутність, тому "фанатки" на трибунах були згенеровані ШІ.

Оригінальний кадр з трансляції

Разом з цим фото в мережі також поширилося інше зображення "фанатки" збірної Сенегалу, яке також виявилося створеним штучним інтелектом.

Фейкове фото вболівальниці на КАН

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про відео, де щур налякав ведучу у прямому ефірі. Як виявилося, воно було створене ШІ.

Також "Коментарі" писали, що найпалкіша вболівальниця ЧС здивувала своїм виглядом на стадіоні в Катарі.