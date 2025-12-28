logo

Потрясающее фото футбольных фанаток на Кубке Африки попало в курьез
Потрясающее фото футбольных фанаток на Кубке Африки попало в курьез

Фото фанаток во время матча Кубка африканских наций стало вирусным и распространилось в сети.

28 декабря 2025, 09:30
Автор:
Slava Kot

Во время одного из матчей Кубка африканских наций в соцсетях разразилась волна захвата из-за фото двух потрясающих футбольных фанаток, праздновавших драматический гол сборной Замбии. Фото мгновенно стало вирусным, а пользователи массово комментировали атмосферу КАН и красоту болельщиц, обещая внимательнее следить за турниром.

Потрясающее фото футбольных фанаток на Кубке Африки попало в курьез

Фанатки на Кубке Африки

В сеть попали фото во время матча Замбия — Мали, когда нападающий "Лестер Сити" Пэтсон Дака забил спасательный мяч в компенсированное время, сравняв счет. Этот результат сохранил для замбийской команды шансы на выход из группы A под руководством нового главного тренера Мозеса Сичоне, возглавившего сборную осенью.

Во время празднования телекамеры, как обычно, показали трибуны. После этого в соцсетях появилось фото с двумя женщинами в одинаковых оранжевых кроп-топах и джинсах. Изображение быстро разошлось, а некоторые пользователи назвали турнир КАН "лучшим в мире".

Однако впоследствии выяснилось, что вирусная фотография не имеет ничего общего с реальными трибунами. Проверка показала, что изображение создано с помощью искусственного интеллекта. Оригинальный кадр трансляции действительно показывал их отсутствие, поэтому "фанатки" на трибунах были сгенерированы ИИ.

Потрясающее фото футбольных фанаток на Кубке Африки попало в курьез - фото 2

Оригинальный кадр с трансляции

При этом фото в сети также распространилось другое изображение "фанатки" сборной Сенегала, которое также оказалось созданным искусственным интеллектом.

Потрясающее фото футбольных фанаток на Кубке Африки попало в курьез - фото 2

Фейковое фото болельщицы на КАН

Ранее портал "Комментарии" сообщал о видео, где крыса испугала ведущую в прямом эфире. Как оказалось, оно было создано ИИ.

Также "Комментарии" писали, что самая ярая болельщица ЧМ удивила своим видом на стадионе в Катаре.



