Полный календарь футбольных событий 2026: Чемпионат мира, Лига Чемпионов и другие турниры

2026 год станет настоящим испытанием на выносливость для игроков и праздником для болельщиков. Помимо традиционных матчей Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Лиги Конференций и Лиги Наций состоится Чемпионат мира. Собрали календарь главных футбольных событий на 2026 год.

Полный календарь футбольных событий 2026 года

1. Плей-офф на Чемпионат мира 2026 года

Для Украины год открывается решающими матчами плей-офф.

26 марта: Полуфиналы плейофф на ЧМ:

— Украина – Швеция

— Польша – Албания

31 марта: Финал плейофф на ЧМ:

— Украина/Швеция — Польша/Албания

2. Финалы главных клубных турниров Европы

— 20 мая: Финал Лиги Европы УЕФА (Стамбул, Турция)

— 27 мая: Финал Лиги конференций УЕФА (Лейпциг, Германия)

— 30 мая: Финал Лиги чемпионов УЕФА (Будапешт, Венгрия)

3. Чемпионат мира 2026

Самый большой турнир в истории примут США, Канада и Мексика. С 11 июня по 19 июля внимание планеты будет приковано к стадионам Канады, Мексики и США. 48 сборных, 104 матча и 16 городов.

Расписание Чемпионата мира: календарь игр ЧМ 2026

1 ТУР

11 июня

22:00 — Мексика — ЮАР

12 июня

05:00 — Южная Корея — Дания / Св. Македония / Чехия / Ирландия

22:00 — Канада – Италия / Св. Ирландия / Уэльс / Босния и Герцеговина

13 июня

04:00 — США — Парагвай

07:00 — Австралия — Турция / Румыния / Словакия / Косово

22:00 – Катар – Швейцария

14 июня

01:00 – Бразилия – Марокко

04:00 – Гаити – Шотландия

20:00 – Германия – Кюрасао

23:00 – Нидерланды – Япония

15 июня

02:00 — Кот д'Ивуар — Эквадор.

05:00 — Украина / Швеция / Польша / Албания — Тунис

19:00 – Испания – Кабо-Верде

22:00 – Бельгия – Египет

16 июня

01:00 — Саудовская Аравия — Уругвай

04:00 — Иран Новая — Зеландия

07:00 — Австрия — Иордания

22:00 – Франция – Сенегал

17 июня

01:00 — Боливия / Суринам / Ирак — Норвегия

04:00 — Аргентина — Алжир

20:00 — Португалия — ДР Конго / Новая Каледония / Ямайка

23:00 – Англия – Хорватия

18 июня

2:00 — Гана — Панама

05:00 – Узбекистан – Колумбия.

2 ТУР

18 июня

19:00 — Дания / Св. Македония / Чехия / Ирландия — ЮАР

22:00 – Швейцария – Италия / Св. Ирландия / Уэльс / Босния и Герцеговина

19 июня

01:00 — Канада — Катар

04:00 — Мексика — Южная Корея

07:00 — Турция / Румыния / Словакия / Косово — Парагвай

22:00 – США – Австралия

20 июня

01:00 – Шотландия – Марокко

04:00 – Бразилия – Гаити

07:00 — Тунис — Япония

20:00 — Нидерланды — Украина / Швеция / Польша / Албания

23:00 – Германия – Кот д'Ивуар

21 июня

03:00 – Эквадор – Кюрасао

19:00 – Испания – Саудовская Аравия

22:00 – Бельгия – Иран

22 июня

01:00 — Уругвай — Кабо-Верде

04:00 — Новая Зеландия — Египет

20:00 – Аргентина – Австрия

23 июня

00:00 — Франция — Боливия / Суринам / Ирак

03:00 – Норвегия – Сенегал

06:00 — Иордания — Алжир

20:00 – Португалия – Узбекистан.

23:00 — Англия — Гана

24 июня

02:00- Панама — Хорватия

05:00 — Колумбия — ДР Конго / Н. Каледония / Ямайка

3 ТУР

24 июня

22:00 – Швейцария – Канада

22:00 – Италия / Св. Ирландия / Уэльс / Босния — Катар

25 июня

01:00 – Марокко – Гаити

01:00 – Шотландия – Бразилия

04:00 – ЮАР – Южная Корея

04:00 — Дания / Св. Македония / Чехия / Ирландия — Мексика

23:00 – Кюрасао – Кот д'Ивуар

23:00 – Эквадор – Германия

26 июня

02:00 — Тунис — Нидерланды

02:00 — Япония — Украина / Швеция / Польша / Албания

05:00 Турция / Румыния / Словакия / Косово — США

05:00 — Парагвай — Австралия

22:00 – Норвегия – Франция

22:00 — Сенегал — Боливия / Суринам / Ирак

27 июня

03:00 — Кабо-Верде — Саудовская Аравия

03:00 — Уругвай — Испания

06:00 — Новая Зеландия — Бельгия

06:00 – Египет – Иран

28 июня

00:00 — Панама — Англия

00:00 — Хорватия — Гана

02:30 — Колумбия — Португалия

02:30 — Др. Конго / Н. Каледония / Ямайка — Узбекистан

05:00 – Алжир – Австрия

05:00 — Иордания — Аргентина

1/16 финала

28 июня – 04 июля

1/8 финала

04-07 июля

1/4 финала

09-12 июля

1/2 финала

14-15 июля

Матч за третье место

19 июля, 00:00

Финал чемпионата мира-2026

19 июля, 22:00

4. Финал Суперкубока УЕФА

12 августа: Суперкубок УЕФА

5. Старт Лиги наций УЕФА 2026/27

После завершения ЧМ-2026 сборные не уйдут на отдых. В сентябре стартует новый розыгрыш Лиги наций, который будет критически важен для посева в квалификации к Евро-2028.

Групповой этап Лиги наций 2026 года пройдет в три "окна" (по два тура в каждом):

— 1-й и 2-й туры: 3-8 сентября 2026 года

— 3-й и 4-й туры: 8-13 октября 2026 года

— 5-й и 6-й туры: 12-17 ноября 2026 года

6. Финал Кубка Либертадорес

28 ноября: Финал Кубка Либертадорес