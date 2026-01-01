Полный календарь футбольных событий 2026: Чемпионат мира, Лига Чемпионов и другие турниры

Рубрики
2026 год станет настоящим испытанием на выносливость для игроков и праздником для болельщиков. Помимо традиционных матчей Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Лиги Конференций и Лиги Наций состоится Чемпионат мира. Собрали календарь главных футбольных событий на 2026 год.
Полный календарь футбольных событий 2026 года
Для Украины год открывается решающими матчами плей-офф.
26 марта: Полуфиналы плейофф на ЧМ:
31 марта: Финал плейофф на ЧМ:
Самый большой турнир в истории примут США, Канада и Мексика. С 11 июня по 19 июля внимание планеты будет приковано к стадионам Канады, Мексики и США. 48 сборных, 104 матча и 16 городов.
1 ТУР
11 июня
22:00 — Мексика — ЮАР
12 июня
05:00 — Южная Корея — Дания / Св. Македония / Чехия / Ирландия
22:00 — Канада – Италия / Св. Ирландия / Уэльс / Босния и Герцеговина
13 июня
04:00 — США — Парагвай
07:00 — Австралия — Турция / Румыния / Словакия / Косово
22:00 – Катар – Швейцария
14 июня
01:00 – Бразилия – Марокко
04:00 – Гаити – Шотландия
20:00 – Германия – Кюрасао
23:00 – Нидерланды – Япония
15 июня
02:00 — Кот д'Ивуар — Эквадор.
05:00 — Украина / Швеция / Польша / Албания — Тунис
19:00 – Испания – Кабо-Верде
22:00 – Бельгия – Египет
16 июня
01:00 — Саудовская Аравия — Уругвай
04:00 — Иран Новая — Зеландия
07:00 — Австрия — Иордания
22:00 – Франция – Сенегал
17 июня
01:00 — Боливия / Суринам / Ирак — Норвегия
04:00 — Аргентина — Алжир
20:00 — Португалия — ДР Конго / Новая Каледония / Ямайка
23:00 – Англия – Хорватия
18 июня
2:00 — Гана — Панама
05:00 – Узбекистан – Колумбия.
2 ТУР
18 июня
19:00 — Дания / Св. Македония / Чехия / Ирландия — ЮАР
22:00 – Швейцария – Италия / Св. Ирландия / Уэльс / Босния и Герцеговина
19 июня
01:00 — Канада — Катар
04:00 — Мексика — Южная Корея
07:00 — Турция / Румыния / Словакия / Косово — Парагвай
22:00 – США – Австралия
20 июня
01:00 – Шотландия – Марокко
04:00 – Бразилия – Гаити
07:00 — Тунис — Япония
20:00 — Нидерланды — Украина / Швеция / Польша / Албания
23:00 – Германия – Кот д'Ивуар
21 июня
03:00 – Эквадор – Кюрасао
19:00 – Испания – Саудовская Аравия
22:00 – Бельгия – Иран
22 июня
01:00 — Уругвай — Кабо-Верде
04:00 — Новая Зеландия — Египет
20:00 – Аргентина – Австрия
23 июня
00:00 — Франция — Боливия / Суринам / Ирак
03:00 – Норвегия – Сенегал
06:00 — Иордания — Алжир
20:00 – Португалия – Узбекистан.
23:00 — Англия — Гана
24 июня
02:00- Панама — Хорватия
05:00 — Колумбия — ДР Конго / Н. Каледония / Ямайка
3 ТУР
24 июня
22:00 – Швейцария – Канада
22:00 – Италия / Св. Ирландия / Уэльс / Босния — Катар
25 июня
01:00 – Марокко – Гаити
01:00 – Шотландия – Бразилия
04:00 – ЮАР – Южная Корея
04:00 — Дания / Св. Македония / Чехия / Ирландия — Мексика
23:00 – Кюрасао – Кот д'Ивуар
23:00 – Эквадор – Германия
26 июня
02:00 — Тунис — Нидерланды
02:00 — Япония — Украина / Швеция / Польша / Албания
05:00 Турция / Румыния / Словакия / Косово — США
05:00 — Парагвай — Австралия
22:00 – Норвегия – Франция
22:00 — Сенегал — Боливия / Суринам / Ирак
27 июня
03:00 — Кабо-Верде — Саудовская Аравия
03:00 — Уругвай — Испания
06:00 — Новая Зеландия — Бельгия
06:00 – Египет – Иран
28 июня
00:00 — Панама — Англия
00:00 — Хорватия — Гана
02:30 — Колумбия — Португалия
02:30 — Др. Конго / Н. Каледония / Ямайка — Узбекистан
05:00 – Алжир – Австрия
05:00 — Иордания — Аргентина
1/16 финала
28 июня – 04 июля
1/8 финала
04-07 июля
1/4 финала
09-12 июля
1/2 финала
14-15 июля
Матч за третье место
19 июля, 00:00
Финал чемпионата мира-2026
19 июля, 22:00
12 августа: Суперкубок УЕФА
После завершения ЧМ-2026 сборные не уйдут на отдых. В сентябре стартует новый розыгрыш Лиги наций, который будет критически важен для посева в квалификации к Евро-2028.
Групповой этап Лиги наций 2026 года пройдет в три "окна" (по два тура в каждом):
28 ноября: Финал Кубка Либертадорес