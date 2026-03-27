Подвійний удар для збірної: що сталося з футболістами України після вильоту з ЧС-2026



















Національна збірна України з футболу опинилася в центрі неприємного інциденту напередодні доленосного матчу кваліфікації на Чемпіонат світу-2026. Як стало відомо від спортивного журналіста Ігоря Бурбаса, команду зухвало пограбували безпосередньо у готелі, де проживали спортсмени.

Зловмисники скористалися моментом, коли делегація була відсутня в номерах. "За моєю інформацією невідомі пробралися в готель, коли збірна була відсутня, і викрали цінні речі", — повідомив журналіст у своєму блозі.

За попередніми даними, здобиччю крадіїв стали особисті кошти футболістів, представників тренерського штабу та адміністративного персоналу. Крім готівки, з номерів зникли дорогі годинники та інші коштовності.

Ця подія стала болючим доповненням до спортивної невдачі команди. Нагадаємо, у вирішальному протистоянні збірна України поступилася Швеції з рахунком 1:3. Ця поразка остаточно позбавила підопічних Сергія Реброва шансів на участь у фінальній частині Мундіалю, що пройде влітку на полях США, Мексики та Канади.

Наразі невідомо, чи звернулася українська делегація до місцевих правоохоронних органів та чи ведеться офіційне розслідування факту крадіжки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що співпраця Сергія Реброва зі збірною України з футболу добігає кінця. За інформацією видання Sport.ua, поєдинок проти національної команди Албанії, запланований на 31 березня, стане для фахівця останнім на посаді головного тренера "синьо-жовтих". Сам наставник підтвердив, що наразі жодних перемовин про пролонгацію угоди з Українською асоціацією футболу не ведеться.