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Мессі заявив про завершення кар'єри у збірній Аргентини: яка причина

39-річний Ліонель Мессі залишає збірну Аргентини. Футболіст назвав причину.

31 серпня 2026, 21:52
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Slava Kot

Ліонель Мессі оголосив про завершення кар’єри у збірній Аргентини. 39-річний нападник заявив, що після чемпіонату світу та тривалих роздумів ухвалив одне з найскладніших рішень у своїй футбольній кар’єрі.

Мессі заявив про завершення кар'єри у збірній Аргентини: яка причина

Ліонель Мессі. Фото з відкритих джерел

Мессі у своєму Instagram зізнався, що рішення залишити національну команду дається йому болісно, однак він відчуває, що настав час завершити цей етап. За словами аргентинця, протягом усіх років у збірній він намагався віддавати максимум за національну футболку. 

"Я хочу повідомити всім, що завершую кар’єру в національній збірній. Це рішення було болючим і досі глибоко ранить мене, але я розумію, що зараз саме той момент. Клянуся, я завжди віддавав усі сили", — йдеться в заяві Мессі.

Мессі також наголосив, що у збірній уже є молоді футболісти, які заслуговують отримати свій шанс. Він подякував уболівальникам, тренерам, партнерам по команді та своїй родині за підтримку протягом двох десятиліть. Футболіст зазначив, що й надалі стежитиме за виступами Аргентини, але вже як уболівальник. Окремо Мессі згадав смерть свого батька, після якої він став ще більш переконаним у правильності свого рішення.

Мессі дебютував за головну збірну Аргентини 17 серпня 2005 року в товариському матчі проти Угорщини. Відтоді він провів за національну команду 207 матчів, забив 125 голів та віддав 65 результативних передач. Разом з Аргентиною Мессі виграв Кубок Америки у 2021 та 2024 роках, а головним тріумфом його міжнародної кар’єри стало чемпіонство світу 2022 року. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що найвищу статую Мессі у світі висміяли в мережі.

Також "Коментарі" писали, які суперкари мають легендарні футболісти: Роналду, Мессі та інші.



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