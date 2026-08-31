Мессі емоційно заявив про завершення кар'єри у збірній Аргентини: подробиці

Ліонель Мессі оголосив про завершення кар’єри у збірній Аргентини. 39-річний нападник заявив, що після чемпіонату світу та тривалих роздумів ухвалив одне з найскладніших рішень у своїй футбольній кар’єрі.

Ліонель Мессі. Фото з відкритих джерел

Мессі у своєму Instagram зізнався, що рішення залишити національну команду дається йому болісно, однак він відчуває, що настав час завершити цей етап. За словами аргентинця, протягом усіх років у збірній він намагався віддавати максимум за національну футболку.

"Я хочу повідомити всім, що завершую кар’єру в національній збірній. Це рішення було болючим і досі глибоко ранить мене, але я розумію, що зараз саме той момент. Клянуся, я завжди віддавав усі сили", — йдеться в заяві Мессі.

Мессі також наголосив, що у збірній уже є молоді футболісти, які заслуговують отримати свій шанс. Він подякував уболівальникам, тренерам, партнерам по команді та своїй родині за підтримку протягом двох десятиліть. Футболіст зазначив, що й надалі стежитиме за виступами Аргентини, але вже як уболівальник. Окремо Мессі згадав смерть свого батька, після якої він став ще більш переконаним у правильності свого рішення.

Мессі дебютував за головну збірну Аргентини 17 серпня 2005 року в товариському матчі проти Угорщини. Відтоді він провів за національну команду 207 матчів, забив 125 голів та віддав 65 результативних передач. Разом з Аргентиною Мессі виграв Кубок Америки у 2021 та 2024 роках, а головним тріумфом його міжнародної кар’єри стало чемпіонство світу 2022 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що найвищу статую Мессі у світі висміяли в мережі.

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