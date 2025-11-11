Кріштіану Роналду востаннє прийме участь у Чемпіонаті світу-2026

Португальський форвард і зірка клубу Al-Nassr Кріштіану Роналду підтвердив, що наступний Чемпіонат світу з футболу 2026 року, який пройде у США, Канаді та Мексиці, стане для нього фінальним турніром на міжнародному рівні.

Останній Чемпіонат Кріштіану Роналду

Під час виступу на форумі в Саудівській Аравії спортсмен відповів на запитання журналістів про свої плани:

"Так, це правда. На той момент мені буде 41 рік", — сказав п’ятикратний володар “Золотого м’яча”.





Футболіст зазначив, що зараз продовжує насолоджуватися грою і тренуваннями, а його фізична форма залишається на високому рівні, що дозволяє йому виступати на професійному рівні навіть після 20 років кар’єри.

Роналду грає за збірну Португалії з 2003 року, провів понад 200 матчів і залишається одним із найрезультативніших футболістів в історії світового футболу. Чемпіонат світу-2026 може стати символічним завершенням його легендарного шляху.

