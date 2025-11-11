Криштиану Роналду в последний раз примет участие в Чемпионате мира-2026

Рубрики
Португальский форвард и звезда клуба Al-Nassr Криштиану Роналду подтвердил, что следующий чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, станет для него финальным турниром на международном уровне.
Последний Чемпионат Криштиану Роналду
Во время выступления на форуме в Саудовской Аравии спортсмен ответил на вопросы журналистов о своих планах:
"Да, это правда. На тот момент мне будет 41 год", — сказал пятикратный обладатель "Золотого мяча".
Футболист отметил, что сейчас продолжает наслаждаться игрой и тренировками, а его физическая форма остается на высоком уровне, что позволяет выступать на профессиональном уровне даже после 20 лет карьеры.
Роналду играет за сборную Португалии с 2003 года, провел более 200 матчей и остается одним из самых результативных футболистов в истории мирового футбола. Чемпионат мира-2026 может стать символическим завершением его легендарного пути.