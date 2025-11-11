Португальский форвард и звезда клуба Al-Nassr Криштиану Роналду подтвердил, что следующий чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, станет для него финальным турниром на международном уровне.

Последний Чемпионат Криштиану Роналду

Во время выступления на форуме в Саудовской Аравии спортсмен ответил на вопросы журналистов о своих планах:

"Да, это правда. На тот момент мне будет 41 год", — сказал пятикратный обладатель "Золотого мяча".





Футболист отметил, что сейчас продолжает наслаждаться игрой и тренировками, а его физическая форма остается на высоком уровне, что позволяет выступать на профессиональном уровне даже после 20 лет карьеры.

Роналду играет за сборную Португалии с 2003 года, провел более 200 матчей и остается одним из самых результативных футболистов в истории мирового футбола. Чемпионат мира-2026 может стать символическим завершением его легендарного пути.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Работники Государственного бюро расследований совместно с СБУ, ДВБ Нацполиции и Госпогранслужбой остановили схему незаконной переправки мужчин за границу и содействие дезертирству военнослужащих.

По данным следствия, организовал преступный бизнес действующий милиционер из Запорожья. В группу входили еще один его коллега и двое гражданских. Они действовали по всей Украине, предлагая "услуги" бегства за границу или самовольного ухода из воинских частей. Стоимость "пакета" — до 20 тысяч долларов, в зависимости от сложности схемы. За эти деньги клиентам изготовляли поддельные документы, обеспечивали транспорт и места для укрывательства.

