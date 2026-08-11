Кар'єра під загрозою: голкіпер «Шахтаря» Фесюн може завершити кар’єру через укусу кліща

Донецький "Шахтар" може на тривалий час або взагалі назавжди втратити свого воротаря. У 24-річного вихованця українського футболу Кіріла Фесюна виявили важкі ускладнення після контакту з небезпечним паразитом.

Кіріл Фесюн

Як зазначає інсайдер Ігор Бурбас, ситуація виявилася вкрай небезпечною.

"Кілька місяців тому футболіста вкусив кліщ, який певний період залишався непоміченим в організмі", — ділиться деталями інсайдер. За його словами, це спровокувало інфекційне зараження та призвело до гострих запальних процесів у внутрішніх органах. "Особливо сильно постраждала серцево-судинна система", — підкреслює Бурбас.

Наразі лікарі роблять усе можливе, щоб стабілізувати стан спортсмена.

"Медичний персонал зараз бореться за здоров'я хлопця, проте жодних конкретних прогнозів щодо термінів одужання не оголошують", — додає журналіст. Водночас він зауважує, що загрозу помітили вчасно: "Завдяки оперативній діагностиці найгіршого сценарію вдалося уникнути, але професійний спорт поки на паузі". Зараз головне завдання — просто повернути гравця до повноцінного повсякденного життя.

Зазначимо, що Фесюн приєднався до донецького клубу влітку 2024 року, перейшовши з ковалівського "Колоса". Минулого сезону він встиг відіграти за "гірників" 8 поєдинків, у чотирьох з яких втримав ворота "сухими", пропустивши загалом лише 6 м'ячів. Також в активі воротаря є матчі за молодіжну та олімпійську збірні України. Тривожним сигналом для вболівальників стала повна відсутність Кіріла на полі під час літніх контрольних матчів "Шахтаря" на зборах у Словенії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Демократичній Республіці Конго стрімко погіршується епідеміологічна ситуація через новий спалах лихоманки Ебола. За даними національного Інституту громадського здоров'я, кількість підтверджених смертей вже перевищила тисячу, а кількість хворих продовжує швидко зростати.