Кар'єра під загрозою: голкіпер «Шахтаря» Фесюн може завершити кар’єру через укусу кліща

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Недилько Ксения
Донецький "Шахтар" може на тривалий час або взагалі назавжди втратити свого воротаря. У 24-річного вихованця українського футболу Кіріла Фесюна виявили важкі ускладнення після контакту з небезпечним паразитом.
Кіріл Фесюн
Як зазначає інсайдер Ігор Бурбас, ситуація виявилася вкрай небезпечною.
Наразі лікарі роблять усе можливе, щоб стабілізувати стан спортсмена.
Зазначимо, що Фесюн приєднався до донецького клубу влітку 2024 року, перейшовши з ковалівського "Колоса". Минулого сезону він встиг відіграти за "гірників" 8 поєдинків, у чотирьох з яких втримав ворота "сухими", пропустивши загалом лише 6 м'ячів. Також в активі воротаря є матчі за молодіжну та олімпійську збірні України. Тривожним сигналом для вболівальників стала повна відсутність Кіріла на полі під час літніх контрольних матчів "Шахтаря" на зборах у Словенії.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Демократичній Республіці Конго стрімко погіршується епідеміологічна ситуація через новий спалах лихоманки Ебола. За даними національного Інституту громадського здоров'я, кількість підтверджених смертей вже перевищила тисячу, а кількість хворих продовжує швидко зростати.