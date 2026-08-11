Карьера под угрозой: голкипер «Шахтера» Фесюн может завершить карьеру из-за укуса клеща

Донецкий "Шахтер" может надолго или вообще навсегда потерять своего вратаря. У 24-летнего воспитанника украинского футбола Кирилла Фесюна обнаружили тяжелые осложнения после контакта с опасным паразитом.

Кирилл Фесюн

Как отмечает инсайдер Игорь Бурбас, ситуация оказалась очень опасной.

"Несколько месяцев назад футболиста укусил клещ, который в течение определенного периода оставался незамеченным в организме", — делится деталями инсайдер. По его словам, это спровоцировало инфекционное заражение и привело к острым воспалительным процессам во внутренних органах. "Особенно сильно пострадала сердечно-сосудистая система", – подчеркивает Бурбас.

В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние спортсмена.

"Медицинский персонал сейчас борется за здоровье парня, однако никаких конкретных прогнозов сроков выздоровления не объявляют", — добавляет журналист. В то же время он отмечает, что угрозу заметили вовремя: "Благодаря оперативной диагностике худшего сценария удалось избежать, но профессиональный спорт пока на паузе". Сейчас главная задача — просто вернуть игрока в полноценную повседневную жизнь.

Отметим , что Фесюн присоединился к донецкому клубу летом 2024 года, перейдя из ковалевского "Колоса". В прошлом сезоне он успел отыграть за "горняков" 8 поединков, в четырех из которых удержал ворота "сухими", пропустив всего лишь 6 мячей. Также в активе вратаря есть матчи за молодежную и олимпийскую сборные Украины. Тревожным сигналом для болельщиков стало полное отсутствие Кирилла на поле во время летних контрольных матчей "Шахтера" на собрании в Словении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Демократической Республике Конго стремительно ухудшается эпидемиологическая ситуация из-за новой вспышки лихорадки Эбола. По данным национального Института общественного здоровья, количество подтвержденных смертей уже превысило тысячу, а количество больных продолжает быстро расти.