Карьера под угрозой: голкипер «Шахтера» Фесюн может завершить карьеру из-за укуса клеща

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Недилько Ксения
Донецкий "Шахтер" может надолго или вообще навсегда потерять своего вратаря. У 24-летнего воспитанника украинского футбола Кирилла Фесюна обнаружили тяжелые осложнения после контакта с опасным паразитом.
Кирилл Фесюн
Как отмечает инсайдер Игорь Бурбас, ситуация оказалась очень опасной.
В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние спортсмена.
Отметим , что Фесюн присоединился к донецкому клубу летом 2024 года, перейдя из ковалевского "Колоса". В прошлом сезоне он успел отыграть за "горняков" 8 поединков, в четырех из которых удержал ворота "сухими", пропустив всего лишь 6 мячей. Также в активе вратаря есть матчи за молодежную и олимпийскую сборные Украины. Тревожным сигналом для болельщиков стало полное отсутствие Кирилла на поле во время летних контрольных матчей "Шахтера" на собрании в Словении.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Демократической Республике Конго стремительно ухудшается эпидемиологическая ситуация из-за новой вспышки лихорадки Эбола. По данным национального Института общественного здоровья, количество подтвержденных смертей уже превысило тысячу, а количество больных продолжает быстро расти.