Хто найшвидший футболіст світу: топ-10 гравців і їхня максимальна швидкість



















Найшвидші футболісти можуть змінити результат гри за лічені секунди, обганяючи захисників, ведучи контратаки та стаючи непереможною силою на полі. Оскільки футбол розвивається як більш динамічний та фізично вимогливий вид спорту, чиста швидкість стала однією з найцінніших якостей для клубів та національних команд у всьому світі. Зібрали 10 найшвидших гравців світу.

Найшвидший футболіст. Фото: Petr David Josek/AP

Завдяки офіційній статистиці ФІФА та УЄФА сьогодні можна точно порівняти, з якою максимальною швидкістю бігають зірки світового футболу.

Топ-10 найшвидших футболістів світу:

10. Якуб Модер (Брайтон) — 36,84 км/год

9. Лоїс Опенда (Лейпциг) — 36,86 км/год

8. Педро Нето (Вулверхемптон) — 36,86 км/год

7. Ентоні Еланга (Ноттінгем Форест) — 36,91 км/год

6. К'єдозі Огбене (Лутон Таун) — 36,93 км/год

5. Альфонсо Девіс (Баварія) — 37,1 км/год

4. Жан-Маттео Бахойя (Айнтрахт) — 37,16 км/год

3. Кайл Вокер (Манчестер Сіті) — 37,31 км/год

2. Мікі ван де Вен (Тоттенгем) — 37,38 км/год

1. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) — 38 км/год

Беззаперечним лідером рейтингу найшвидших футболістів є Кіліан Мбаппе. Його ривок у матчі за "ПСЖ" проти "Монако" у сезоні 2018/2019 встановив рекорд швидкості. Мбаппе отримав м'яч на центральній лінії та віддав пас на лівий фланг Муссі Діабі. Після цього французький футболіст "пролетів" повз чотирьох захисників "Монако", щоб потрапити до штрафного майданчика, де замкнув пас Діабі ефектним голом.

Після гри французьке телебачення зафіксувало, як Мбаппе біг зі швидкістю 38 км/год. Це найвища швидкість, коли-небудь досягнута футболістом з моменту появи даних про швидкість гравців

Наприклад, Усейн Болт, коли встановлював світовий на 100 м за 9,58 секунди пробіг з середньою швидкістю 37,58 км/год, хоч мав максимальну швидкість на деяких ділянках 44,72 км/год.

