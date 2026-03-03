Кто самый быстрый футболист мира: топ-10 игроков и их максимальная скорость



















Самые быстрые футболисты могут изменить результат игры в считанные секунды, обгоняя защитников, ведя контратаки и становясь непобедимой силой на поле. Поскольку футбол развивается как более динамичный и физически требовательный вид спорта, чистая скорость стала одним из самых ценных качеств для клубов и национальных команд по всему миру. Собрали 10 самых быстрых игроков мира.

Самый быстрый футболист. Фото: Петр David Josek/AP

Благодаря официальной статистике ФИФА и УЕФА, сегодня можно точно сравнить, с какой максимальной скоростью бегают звезды мирового футбола.

Топ-10 самых быстрых футболистов мира:

10. Якуб Модер (Брайтон) – 36,84 км/ч

9. Лоис Опенда (Лейпциг) – 36,86 км/ч

8. Педро Нето (Вулверхэмптон) – 36,86 км/ч

7. Энтони Эланга (Ноттингем Форест) – 36,91 км/ч

6. Кьедози Огбене (Лутон Таун) – 36,93 км/ч

5. Альфонсо Дэвис (Бавария) – 37,1 км/ч

4. Жан-Маттео Бахойя (Айнтрахт) – 37,16 км/ч

3. Кайл Уокер (Манчестер Сити) – 37,31 км/ч

2. Мики ван де Вен (Тоттенхэм) – 37,38 км/ч

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 38 км/ч

Бесспорным лидером рейтинга самых быстрых футболистов является Килиан Мбаппе. Его рывок в матче за "ПСЖ" против "Монако" в сезоне 2018/2019 установил рекорд скорости. Мбаппе получил мяч на центральной линии и отдал пас на левый фланг Мусси Диаби. После этого французский футболист "пролетел" мимо четырех защитников "Монако", чтобы попасть в штрафную, где замкнул пас Диаби эффектным голом.

После игры французское телевидение зафиксировало, как Мбаппе бежал со скоростью 38 км/ч. Это самая высокая скорость, когда-либо достигнутая футболистом с момента появления данных о скорости игроков

Например, Усэйн Болт, когда устанавливал мировой на 100 м за 9,58 секунды пробег со средней скоростью 37,58 км/ч, хотя имел максимальную скорость на некоторых участках 44,72 км/ч.

