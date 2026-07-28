Чекали п’ять років: Зінедін Зідан офіційно знайшов нову команду

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Федерація футболу Франції офіційно оголосила про призначення Зінедіна Зідана головним тренером національної збірної. Легендарний футболіст і колишній наставник мадридського "Реала" змінив на посаді Дідьє Дешама, який залишив команду після 14 років роботи та завершення виступу французів на чемпіонаті світу 2026 року.
Зінедін Зідан. Фото: EPA/ NEIL HALL
54-річний Зідан, який привів Францію до перемоги на домашньому чемпіонаті світу 1998 року як гравець, повертається до тренерської діяльності вперше після відходу з "Реала" у 2021 році.
Очікується, що його контракт діятиме щонайменше до завершення кваліфікації на чемпіонат світу 2030 року. Після офіційного призначення Зідан заявив, що очолити збірну Франції для нього є "великою гордістю" та відповідальністю.
Дідьє Дешам залишає після себе одну з найуспішніших епох в історії французького футболу. Під його керівництвом збірна виграла чемпіонат світу 2018 року та тричі виходила до фіналів великих міжнародних турнірів.
За інформацією BBC Sport, першим офіційним матчем Зідана на чолі національної команди стане виїзна гра проти Туреччини в Лізі націй, яка запланована на 25 вересня.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 6 збірних вже кваліфікувалися на ЧС-2030 завдяки унікальному правилу ФІФА.
Також "Коментарі" писали про ФІФА опублікувала підсумковий рейтинг ЧС-2026: яка найгірша команда турніру.