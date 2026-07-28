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Чекали п’ять років: Зінедін Зідан офіційно знайшов нову команду

Легендарний Зінедін Зідан став новим тренером збірної Франції. Коли відбудеться його дебютний матч.

28 липня 2026, 13:33
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Slava Kot

Федерація футболу Франції офіційно оголосила про призначення Зінедіна Зідана головним тренером національної збірної. Легендарний футболіст і колишній наставник мадридського "Реала" змінив на посаді Дідьє Дешама, який залишив команду після 14 років роботи та завершення виступу французів на чемпіонаті світу 2026 року.

Чекали п’ять років: Зінедін Зідан офіційно знайшов нову команду

Зінедін Зідан. Фото: EPA/ NEIL HALL

54-річний Зідан, який привів Францію до перемоги на домашньому чемпіонаті світу 1998 року як гравець, повертається до тренерської діяльності вперше після відходу з "Реала" у 2021 році. 

"Зінедін Зідан, новий тренер збірної Франції", — вказали у збірній Франції з футболу у дописі 28 липня.

Очікується, що його контракт діятиме щонайменше до завершення кваліфікації на чемпіонат світу 2030 року. Після офіційного призначення Зідан заявив, що очолити збірну Франції для нього є "великою гордістю" та відповідальністю.

"Я часто казав: немає нічого кращого за збірну Франції. Це велика честь і велика відповідальність. Дякую Федерації футболу Франції за довіру, а також хочу віддати належне Дідьє Дешаму та його штабу за роки роботи", — сказав Зідан.

Дідьє Дешам залишає після себе одну з найуспішніших епох в історії французького футболу. Під його керівництвом збірна виграла чемпіонат світу 2018 року та тричі виходила до фіналів великих міжнародних турнірів.

За інформацією BBC Sport, першим офіційним матчем Зідана на чолі національної команди стане виїзна гра проти Туреччини в Лізі націй, яка запланована на 25 вересня.

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Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1ETASjCrf1/
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