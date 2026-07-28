Ждали пять лет: Зинедин Зидан официально нашел новую команду

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Федерация футбола Франции официально объявила о назначении Зинедина Зидана главным тренером сборной. Легендарный футболист и бывший наставник мадридского "Реала" сменил в должности Дидье Дешама, оставившего команду после 14 лет работы и завершения выступления французов на чемпионате мира 2026 года.
Зинедин Зидан. Фото: EPA/NEIL HALL
54-летний Зидан, приведший Францию к победе на домашнем чемпионате мира 1998 как игрок, возвращается к тренерской деятельности впервые после ухода из "Реала" в 2021 году.
Ожидается, что его контракт будет действовать, по меньшей мере, до завершения квалификации на чемпионат мира 2030 года. После официального назначения Зидан заявил, что возглавить сборную Франции для него "большая гордость" и ответственность.
Дидье Дешам оставляет после себя одну из самых успешных эпох в истории французского футбола. Под его руководством сборная выиграла чемпионат мира 2018 года и трижды выходила в финал крупных международных турниров.
По информации BBC Sport, первым официальным матчем Зидана во главе национальной команды станет выездная игра против Турции в Лиге наций, которая запланирована на 25 сентября.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 6 сборных уже квалифицировались на ЧМ-2030 благодаря уникальному правилу ФИФА.
Также "Комментарии" писали о ФИФА опубликовала итоговый рейтинг ЧМ-2026: какая самая плохая команда турнира.