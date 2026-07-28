Ждали пять лет: Зинедин Зидан официально нашел новую команду

Федерация футбола Франции официально объявила о назначении Зинедина Зидана главным тренером сборной. Легендарный футболист и бывший наставник мадридского "Реала" сменил в должности Дидье Дешама, оставившего команду после 14 лет работы и завершения выступления французов на чемпионате мира 2026 года.

Зинедин Зидан. Фото: EPA/NEIL HALL

54-летний Зидан, приведший Францию к победе на домашнем чемпионате мира 1998 как игрок, возвращается к тренерской деятельности впервые после ухода из "Реала" в 2021 году.

"Зинедин Зидан, новый тренер сборной Франции", — указали в сборной Франции по футболу в сообщении 28 июля.

Ожидается, что его контракт будет действовать, по меньшей мере, до завершения квалификации на чемпионат мира 2030 года. После официального назначения Зидан заявил, что возглавить сборную Франции для него "большая гордость" и ответственность.

"Я часто говорил: нет ничего лучше сборной Франции. Это большая честь и большая ответственность. Спасибо Федерации футбола Франции за доверие, а также хочу отдать должное Дидье Дешаму и его штабу за годы работы", — сказал Зидан.

Дидье Дешам оставляет после себя одну из самых успешных эпох в истории французского футбола. Под его руководством сборная выиграла чемпионат мира 2018 года и трижды выходила в финал крупных международных турниров.

По информации BBC Sport, первым официальным матчем Зидана во главе национальной команды станет выездная игра против Турции в Лиге наций, которая запланирована на 25 сентября.

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