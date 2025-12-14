Помер відомий український боксер, який став зіркою телешоу

В Україні помер відомий боксер Богдан Процишин. Спортсмен здобув широку популярність завдяки участі в телевізійному проєкті "Ти чемпіон". Про смерть атлета повідомила Федерація боксу України. До свого 38-го дня народження він не дожив лише тиждень. У спортсмена залишилися дружина та двоє синів.

Помер український боксер Богдан Процишин. Фото: ФБУ

Богдан Процишин виступав на професійному рівні та був добре відомий у вітчизняних спортивних колах. Причину смерті наразі не оприлюднено.

"Відійшов у вічність український боксер Богдан Процишин. Він виступав на професійному рівні, мав звання майстра спорту з боксу й брав участь у боксерському шоу "Ти чемпіон"", — йдеться у повідомленні ФБУ.

Боксер народився 20 грудня 1987 року в селі Крилів на Рівненщині. Виступав у першій середній ваговій категорії та боксував у правосторонній стійці. У спортивному середовищі був відомий під прізвиськом The Mangust.

Помер український боксер Богдан Процишин

Загальнонаціональну популярність Процишин здобув у 2010 році, ставши одним із фіналістів реаліті-шоу "Ти чемпіон" на телеканалі "Україна". Проєкт мав на меті відкрити нові імена в українському боксі та став важливим етапом у кар’єрі спортсмена. Під час шоу Процишин упевнено долав етапи змагань, зокрема здобув яскраву перемогу нокаутом. У фіналі він поступився Давиду Табатадзе, який і виборов головний приз проєкту в один мільйон гривень.

Після завершення телепроєкту Богдан Процишин перейшов у професійний бокс. Він співпрацював із промоутерською компанією Elite Boxing Promotion та проводив рейтингові поєдинки в Києві й інших містах України.

За час професійної кар’єри Процишин провів понад 20 боїв. У його активі вісім перемог, з яких три нокаутом, а також чотирнадцять поразок.

