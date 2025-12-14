logo

Умер известный украинский боксер, ставший звездой телешоу

Умер украинский боксер Богдан Процишин, финалист телешоу "Ти чемпіон".

14 декабря 2025, 07:10
В Украине умер известный боксер Богдан Процишин. Спортсмен приобрел широкую популярность благодаря участию в телевизионном проекте "Ти чемпіон". О смерти атлета сообщила федерация бокса Украины. До своего 38-го дня рождения он не дожил всего неделю. У спортсмена остались жена и два сына.

Умер известный украинский боксер, ставший звездой телешоу

Скончался украинский боксер Богдан Процишин. Фото: ФБУ

Богдан Процишин выступал на профессиональном уровне и был хорошо известен в отечественных спортивных кругах. Причина смерти пока не обнародована.

"Ушел в вечность украинский боксер Богдан Процишин. Он выступал на профессиональном уровне, имел звание мастера спорта по боксу и принимал участие в боксерском шоу "Ти чемпіон"", — говорится в сообщении ФБУ.

Боксер родился 20 декабря 1987 года в селе Крылов Ровенской области. Выступал в первой средней весовой категории и боксировал в правосторонней стойке. В спортивной среде был известен под прозвищем The Mangust.

Умер известный украинский боксер, ставший звездой телешоу - фото 2

Умер украинский боксер Богдан Процишин

Общенациональную популярность Процишин приобрел в 2010 году, став одним из финалистов реалити-шоу "Ти чемпіон" на телеканале "Украина". Цель проекта — открыть новые имена в украинском боксе и стал важным этапом в карьере спортсмена. Во время шоу Процишин уверенно преодолевал этапы соревнований, в том числе одержал яркую победу нокаутом. В финале он уступил Давиду Табатадзе, который и завоевал главный приз проекта в один миллион гривен.

После завершения телепроекта Богдан Процишин перешел в профессиональный бокс. Он сотрудничал с промоутерской компанией Elite Boxing Promotion и проводил рейтинговые поединки в Киеве и других городах Украины.

За время профессиональной карьеры Процишин провел более 20 боев. В его активе восемь побед, из которых три нокаута, а также четырнадцать поражений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, от чего скончался украинский боксер Вячеслав Узелков.

Также "Комментарии" писали, что два боксера погибли после боя на одном вечере бокса.



Источник: https://t.me/UkrainianBoxingFederation/13722
