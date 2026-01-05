logo_ukra

BTC/USD

94103

ETH/USD

3237.73

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Спорт бокс Усик заінтригував рішенням, яке може змінити всю Україну: гучна заява
commentss НОВИНИ Всі новини

Усик заінтригував рішенням, яке може змінити всю Україну: гучна заява

Усик має намір провести ще два-три бої на професійному ринзі, і його наступним опонентом стане американець Деонтей Вайлдер

5 січня 2026, 12:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF, Олександр Усик, не має наміру балотуватися в президенти України після завершення своєї професійної кар'єри. У своєму офіційному TikTok акаунті боксер заявив, що політика його не цікавить і не є тією сферою, в якій він бачить своє майбутнє. Усик чітко відповів "ні" на питання про можливу кандидатуру на посаду глави держави, підкресливши, що не планує займатися політикою.

Усик заінтригував рішенням, яке може змінити всю Україну: гучна заява

Олександр Усик. Фото: 24 Канал

Замість цього, спортсмен зазначив, що продовжить працювати на благо своєї країни, але як громадянин, а не як політик. Він додав, що завжди намагається зробити все можливе для України, але робить це через спорт і свою діяльність як атлет, а не через політичні амбіції. Усик ще раз підтвердив, що його цілі – це не політика, а досягнення високих результатів на ринзі та підтримка своєї країни через спортивні здобутки.

На професійному ринзі Олександр Усик провів 24 бої, у всіх з яких здобув перемогу. 15 з цих перемог він здобув нокаутом. Останній поєдинок боксер провів 19 липня 2025 року, коли вдруге нокаутував британця Даніеля Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Після цього, у листопаді, Усик відмовився від титулу WBO, адже організація вимагала, щоб він бився з Фабіо Вордлі. Натомість український чемпіон вибрав інший шлях і анонсував бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Мегафайт з "Бронзовим бомбардувальником" може відбутися навесні 2026 року. Місця для бою ще не визначені, але серед можливих локацій розглядаються Саудівська Аравія, США або Велика Британія. Усик планує провести ще два або три бої на професійному рівні, хоча раніше він заявляв, що наступний бій може стати його останнім.

Портал "Коментарі" раніше писав, що абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав новорічне свято із молодшою донькою, де запально зтанцював у вушках Міні Маус та із дзвоником у руках. Дворічна Марія дивилася на тата та намагалася повторювати рухи.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини