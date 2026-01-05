Усик заінтригував рішенням, яке може змінити всю Україну: гучна заява

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF, Олександр Усик, не має наміру балотуватися в президенти України після завершення своєї професійної кар'єри. У своєму офіційному TikTok акаунті боксер заявив, що політика його не цікавить і не є тією сферою, в якій він бачить своє майбутнє. Усик чітко відповів "ні" на питання про можливу кандидатуру на посаду глави держави, підкресливши, що не планує займатися політикою.

Олександр Усик. Фото: 24 Канал

Замість цього, спортсмен зазначив, що продовжить працювати на благо своєї країни, але як громадянин, а не як політик. Він додав, що завжди намагається зробити все можливе для України, але робить це через спорт і свою діяльність як атлет, а не через політичні амбіції. Усик ще раз підтвердив, що його цілі – це не політика, а досягнення високих результатів на ринзі та підтримка своєї країни через спортивні здобутки.

На професійному ринзі Олександр Усик провів 24 бої, у всіх з яких здобув перемогу. 15 з цих перемог він здобув нокаутом. Останній поєдинок боксер провів 19 липня 2025 року, коли вдруге нокаутував британця Даніеля Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Після цього, у листопаді, Усик відмовився від титулу WBO, адже організація вимагала, щоб він бився з Фабіо Вордлі. Натомість український чемпіон вибрав інший шлях і анонсував бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Мегафайт з "Бронзовим бомбардувальником" може відбутися навесні 2026 року. Місця для бою ще не визначені, але серед можливих локацій розглядаються Саудівська Аравія, США або Велика Британія. Усик планує провести ще два або три бої на професійному рівні, хоча раніше він заявляв, що наступний бій може стати його останнім.

