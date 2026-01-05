Усик заинтриговал решение, которое может изменить всю Украину: громкое заявление

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF, Александр Усик, не намерен баллотироваться в президенты Украины после завершения своей профессиональной карьеры. В своем официальном TikTok аккаунте боксер заявил, что политика его не интересует и не является той сферой, в которой он видит свое будущее. Усик четко ответил "нет" на вопрос о возможной кандидатуре на пост главы государства, подчеркнув, что не намерен заниматься политикой.

Александр Усик. Фото: 24 Канал

Вместо этого спортсмен отметил, что продолжит работать на благо своей страны, но как гражданин, а не как политик. Он добавил, что всегда пытается сделать все возможное для Украины, но делает это из-за спорта и своей деятельности как атлет, а не из-за политических амбиций. Усик еще раз подтвердил, что его цели – это не политика, а достижение высоких результатов на ринге и поддержка своей страны через спортивные достижения.

На профессиональном ринге Александр Усик провел 24 боя, во всех из которых одержал победу. 15 из этих побед он одержал нокаутом. Последний поединок боксер провел 19 июля 2025 года, когда второй раз нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. После этого в ноябре Усик отказался от титула WBO, ведь организация требовала, чтобы он сражался с Фабио Вордли. Украинский чемпион выбрал другой путь и анонсировал бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

Мегафайт с "Бронзовым бомбардировщиком" может состояться весной 2026 года. Места для боя еще не определены, но среди возможных локаций рассматриваются Саудовская Аравия, США или Великобритания. Усик планирует провести еще два или три боя на профессиональном уровне, хотя раньше он заявлял, что следующий бой может стать его последним.

