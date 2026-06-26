Усик приголомшив резонансним рішенням: що заявив

Український боксер, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, олімпійський чемпіон Олександр Усик повідомив про важливе рішення. Він заявив, що залишає пояси, якими володіє і повідомив, що проведе ще один бій.

Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

Відповідне відео було розміщено на сторінці Усика в Instsgram.

“Сьогодні п'ятниця, гарна погода і гарний день сказати про те, що я хочу залишити всі свої пояси, якими я сьогодні володію, зробити їх вільними, щоб хлопці, які стоять в черзі, за ними боксували. Друзі, я залишаю пояси, але я не йду зі спорту, тому що в мене є Last Dance”, — зазначив Усик.

Він подякував усім і зауважив, що з повагою ставиться до всіх організацій.

“Хочу всім подякувати та сказати далі більше. Слава Богу за все, слава Україні!”, — підсумував він.

Підписники у коментарях побажали успіху та назвали його легендою боксу. Однак порадили не йти у президенти.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що політолог Олесь Доній прокоментував резонансне фото українського боксера, Олександра Усика з президентом США Дональдом Трампом. За словами політолога, поява Усика у колі американського політичного істеблішменту може розглядатися як елемент непрямого впливу на українське керівництво.

Доній припустив, що команда Трампа могла використовувати популярність спортсмена як символічний інструмент тиску на президента України Володимира Зеленського. Водночас політолог наголосив, що подібні політичні технології працюють лише в умовах повноцінного виборчого процесу та конкуренції. Це Доній назвав проколом адміністрації Трампа, яка думає, що таким чином може тиснути на Зеленського.



