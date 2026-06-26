logo_ukra

BTC/USD

59956

ETH/USD

1580.09

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Спорт бокс Усик приголомшив резонансним рішенням: що заявив
commentss НОВИНИ Всі новини

Усик приголомшив резонансним рішенням: що заявив

Український боксер Усик оголосив про важливе рішення

26 червня 2026, 19:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Український боксер, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, олімпійський чемпіон Олександр Усик повідомив про важливе рішення. Він заявив, що залишає пояси, якими володіє і повідомив, що проведе ще один бій.

Усик приголомшив резонансним рішенням: що заявив

Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

Відповідне відео було розміщено на сторінці Усика в Instsgram.

“Сьогодні п'ятниця, гарна погода і гарний день сказати про те, що я хочу залишити всі свої пояси, якими я сьогодні володію, зробити їх вільними, щоб хлопці, які стоять в черзі, за ними боксували. Друзі, я залишаю пояси, але я не йду зі спорту, тому що в мене є Last Dance”, — зазначив Усик. 

Він подякував усім і зауважив, що з повагою ставиться до всіх організацій.

“Хочу всім подякувати та сказати далі більше. Слава Богу за все, слава Україні!”, — підсумував він.

Підписники у коментарях побажали успіху та назвали його легендою боксу. Однак порадили не йти у президенти.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що політолог Олесь Доній прокоментував резонансне фото українського боксера, Олександра Усика з президентом США Дональдом Трампом. За словами політолога, поява Усика у колі американського політичного істеблішменту може розглядатися як елемент непрямого впливу на українське керівництво.

Доній припустив, що команда Трампа могла використовувати популярність спортсмена як символічний інструмент тиску на президента України Володимира Зеленського. Водночас політолог наголосив, що подібні політичні технології працюють лише в умовах повноцінного виборчого процесу та конкуренції. Це Доній назвав проколом адміністрації Трампа, яка думає, що таким чином може тиснути на Зеленського.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/p/DaDhdaONcQO/?hl=uk
Теги:

Новини

Всі новини