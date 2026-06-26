Усик приголомшив резонансним рішенням: що заявив

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Кречмаровская Наталия
Український боксер, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, олімпійський чемпіон Олександр Усик повідомив про важливе рішення. Він заявив, що залишає пояси, якими володіє і повідомив, що проведе ще один бій.
Олександр Усик. Фото з відкритих джерел
Відповідне відео було розміщено на сторінці Усика в Instsgram.
Він подякував усім і зауважив, що з повагою ставиться до всіх організацій.
Підписники у коментарях побажали успіху та назвали його легендою боксу. Однак порадили не йти у президенти.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що політолог Олесь Доній прокоментував резонансне фото українського боксера, Олександра Усика з президентом США Дональдом Трампом. За словами політолога, поява Усика у колі американського політичного істеблішменту може розглядатися як елемент непрямого впливу на українське керівництво.
Доній припустив, що команда Трампа могла використовувати популярність спортсмена як символічний інструмент тиску на президента України Володимира Зеленського. Водночас політолог наголосив, що подібні політичні технології працюють лише в умовах повноцінного виборчого процесу та конкуренції. Це Доній назвав проколом адміністрації Трампа, яка думає, що таким чином може тиснути на Зеленського.