Украинский боксер, абсолютный чемпион мира по сверхтяжелому весу, олимпийский чемпион Александр Усик сообщил о важном решении. Он заявил, что оставляет пояса, которыми владеет и сообщил, что проведет еще один бой.

Александр Усик. Фото из открытых источников

Соответствующее видео размещено на странице Усика в Instsgram.

"Сегодня пятница, хорошая погода и хороший день сказать о том, что я хочу оставить все свои пояса, которыми я сегодня владею, сделать их свободными, чтобы ребята, стоящие в очереди, за ними боксировали. Друзья, я оставляю пояса, но я не ухожу из спорта, потому что у меня есть Last Dance", — заявил Усик.

Он поблагодарил всех и заметил, что с уважением относится ко всем организациям.

"Хочу всех поблагодарить и сказать дальше больше. Слава Богу за все, слава Украине!", — подытожил он.

Подписчики в комментариях пожелали удачи и назвали его легендой бокса. Однако посоветовали не уходить в президенты.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что политолог Олесь Доний прокомментировал резонансное фото украинского боксера, Александра Усика с президентом США Дональдом Трампом. По словам политолога, появление Усика в кругу американского политического истеблишмента может рассматриваться как элемент косвенного влияния на украинское руководство.

Доний предположил, что команда Трампа могла использовать популярность спортсмена в качестве символического инструмента давления на президента Украины Владимира Зеленского. В то же время, политолог подчеркнул, что подобные политические технологии работают только в условиях полноценного избирательного процесса и конкуренции. Это Доний назвал проколом администрации Трампа, которая думает, что таким образом может оказывать давление на Зеленского.



