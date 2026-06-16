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Усик показав нове фото з Трампом: що сказав про зустріч з президентом США (ФОТО)

Олександр Усик опублікував фото зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі та подякував за прийом.

16 червня 2026, 10:55
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Slava Kot

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик поділився новим фото зі своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому. Фотографія була опублікована в Instagram спортсмена.

Усик показав нове фото з Трампом: що сказав про зустріч з президентом США (ФОТО)

Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

На фото Усик стоїть в Овальному кабінеті, тоді як Дональд Трамп сидить за своїм робочим столом і усміхається. Боксер у тексті до допису подякував за запрошення та теплий прийом у Вашингтоні.

"Зустріч з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у Білому домі. Дякую за запрошення, гостинність та теплий прийом. Спорт справді об'єднує людей, зміцнює повагу та поєднує культури. Я щиро ціную можливість зустрітися та поспілкуватися особисто", — написав Усик в Instagram.

Усик показав нове фото з Трампом: що сказав про зустріч з президентом США (ФОТО) - фото 2

Усик та Трамп у Білому домі. Фото: instagram / Олександр Усик

Після появи першого фото у мережі медіа-консультант американсько-українського фонду Razom for Ukraine Остап Яриш повідомив, що зустріч Усика та Трампа відбулася у теплій атмосфері та тривала довше, ніж очікувалося.

Як повідомляється, візит Усика до Білого дому відбувся 12 червня. Напередодні спортсмен також оприлюднив фото зі свого перебування у Пентагоні. Водночас офіційні деталі зустрічей і мета перебування боксера у Вашингтоні наразі не розкриваються.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що зустріч з Усиком стала остаточим фіаско для Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Усик у США п'ятьма словами описав українців. Боксер почав з особистого та сімейного, а далі назвав ключові риси, які, на його думку, формують національний характер українців.



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Джерело: https://www.instagram.com/p/DZnp2vxx2lr/
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