Усик назвал своего будущего соперника: кто им стал

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик официально подтвердил, что готов провести поединок против американского блоггера и боксера Джейка Пола. Однако только после окончания профессиональной карьеры в боксе. Украинский чемпион намекнул, что бой может состояться по правилам ММА.

Джейк Пол и Александр Усик. Фото из открытых источников

Американский блоггер Джейк Пол недавно обнародовал свой пятилетний план, в котором среди целей назвал победу над Уcиком. Украинский боксер отреагировал на планы американца и ответил на это в соцсетях.

"Хороший план, Джейк Пол. Но я здесь не ради 5-го места — только ради первого. Скоро я завершу свою карьеру в боксе, а потом буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, есть ли у тебя смелость, или ты просто создаешь хайп", — написал Усик.

Это уже не первый публичный обмен заявлениями между спортсменами. Еще после победы Усика над британцем Даниэлем Дюбуа на "Уэмбли" Джейк Пол поднялся на ринг, где боксеры провели битву взглядов и осуществили рукопожатие, которые многие расценили как первый шаг к предстоящему поединку.

Затем Пол опубликовал сообщение, где предложил Усику провести бой по правилам смешанных единоборств. Это означает, что кроме ударов руками спортсмены смогут использовать ноги, локти, колени и борцовские приемы, в частности броски, удушения и болевые захваты. Усик тогда ответил, что готов сразиться с Джейком Полом после отдыха.

Кто такой Джейк Пол

Джейк Пол – популярный ютубер и боксер, начавший профессиональную карьеру в 2018 году. За семь лет он одержал 11 побед и потерпел одно поражение. Его самое громкое сражение произошло в 2024 году, когда он победил легендарного Майка Тайсона.

Ожидается, что 38-летний Александр Усик проведет еще один поединок в боксе перед завершением карьеры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик официально получил нового соперника по боксу.

Также "Комментарии" писали, что Александр Усик вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира.