Усик назвал своего будущего соперника: кто им стал

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик официально подтвердил, что готов провести поединок против американского блоггера и боксера Джейка Пола. Однако только после окончания профессиональной карьеры в боксе. Украинский чемпион намекнул, что бой может состояться по правилам ММА.
Джейк Пол и Александр Усик. Фото из открытых источников
Американский блоггер Джейк Пол недавно обнародовал свой пятилетний план, в котором среди целей назвал победу над Уcиком. Украинский боксер отреагировал на планы американца и ответил на это в соцсетях.
Это уже не первый публичный обмен заявлениями между спортсменами. Еще после победы Усика над британцем Даниэлем Дюбуа на "Уэмбли" Джейк Пол поднялся на ринг, где боксеры провели битву взглядов и осуществили рукопожатие, которые многие расценили как первый шаг к предстоящему поединку.
Затем Пол опубликовал сообщение, где предложил Усику провести бой по правилам смешанных единоборств. Это означает, что кроме ударов руками спортсмены смогут использовать ноги, локти, колени и борцовские приемы, в частности броски, удушения и болевые захваты. Усик тогда ответил, что готов сразиться с Джейком Полом после отдыха.
Джейк Пол – популярный ютубер и боксер, начавший профессиональную карьеру в 2018 году. За семь лет он одержал 11 побед и потерпел одно поражение. Его самое громкое сражение произошло в 2024 году, когда он победил легендарного Майка Тайсона.
Ожидается, что 38-летний Александр Усик проведет еще один поединок в боксе перед завершением карьеры.
