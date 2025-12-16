У Криму нешадно принизили боксера Усика: деталі гучного скандалу

Окупаційна адміністрація Криму вкотре показала свою беззаперечну деградацію, оголосивши про вилучення майна відомого українського боксера Олександра Усика на півострові.

За словами самопроголошеного голови "кримського парламенту" Володимира Константинова, Усик, уродженець Сімферополя та абсолютний чемпіон світу, потрапив до списку з 84 осіб, чиї активи підлягають "націоналізації". Причиною цього кроку окупанти назвали відкриту підтримку Усиком Збройних Сил України та критику російської військової агресії, що в окупантській логіці вважається "ворожими діями".

Ніяких міжнародних стандартів права при цьому не дотримуються: інструмент "націоналізації" використовують виключно як засіб тиску та помсти за патріотичну позицію українського спортсмена. Абсурдність заяв з боку окупантів сягає свого піку: Усика, який прославляє Україну на світовій арені та підтримує її захисників, вони відверто називають "прихильником нацистської ідеології".

Щоб хоч якось виправдати свої дії, окупанти вдаються до відвертої брехні та маніпуляцій. Зокрема, вони стверджують, що Усик "заробляє гроші у Криму", які нібито направляються на "потреби нацистів". Такі твердження виглядають смішно, враховуючи, що більшість його гонорарів отримуються на світових аренах, а не на окупованих територіях.

