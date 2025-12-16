Оккупационная администрация Крыма в очередной раз показала свою неоспоримую деградацию, объявив об изъятии имущества известного украинского боксера Александра Усика на полуострове.

Фото: из открытых источников

По словам самопровозглашенного главы "крымского парламента" Владимира Константинова, Усик, уроженец Симферополя и абсолютный чемпион мира, попал в список из 84 человек, активы которых подлежат "национализации". Причиной этого шага оккупанты назвали открытую поддержку Усиком Вооруженных Сил Украины и критику российской военной агрессии, которая в оккупантской логике считается "враждебными действиями".

Никакие международные стандарты права при этом не соблюдаются: инструмент "национализации" используют исключительно как средство давления и мести за патриотическую позицию украинского спортсмена. Абсурдность заявлений со стороны окупантов достигает своего пика: Усика, прославляющий Украину на мировой арене и поддерживающий ее защитников, они откровенно называют "приверженцем нацистской идеологии".

Чтобы хоть как-то оправдать свои действия, оккупанты прибегают к откровенной лжи и манипуляциям. В частности, они утверждают, что Усик "зарабатывает деньги в Крыму", якобы направляемые на "потребности нацистов". Такие утверждения выглядят смешно, учитывая, что большинство его гонораров получаются на мировых аренах, а не на оккупированных территориях.

Как уже писали "Комментарии", американские сенаторы из обеих партий подвергли резкой критике мирное предложение президента Дональда Трампа, назвав его фактически планом капитуляции Украины. В частности, директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский подчеркнул, что суверенитет Украины является фундаментальным фактором в вопросах обороны и перспектив членства в НАТО и ЕС.