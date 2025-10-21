Стало відомо, коли Усик повернеться на ринг: з ким буде битися

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24–0, 15 КО) готується до повернення на ринг у першій половині 2026 року. Українець планує провести наступний бій проти переможця поєдинку Джозеф Паркер — Фабіо Вордлі, який відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Саме цей двобій визначить обов’язкового претендента Усика на титул за версією WBO.

Як повідомляє авторитетне видання Ring Magazine із посиланням на директора команди українського боксера Сергія Лапіна, Усик зараз активно відновлюється після травми спини, яка турбувала його після перемоги над британцем Даніелем Дюбуа в липні.

38-річний чемпіон, який володіє всіма головними поясами (WBA, WBO, IBF, IBO, The Ring), не поспішав визначатися із суперником після останнього бою, але тепер готовий повернутися до активних виступів.

Хто стане наступним суперником Усика

Переможець бою Паркер — Вордлі стане офіційним претендентом на титул WBO і, найімовірніше, саме він зустрінеться з українцем у 2026 році. Паркер, колишній чемпіон світу, має 36 перемог (23 нокаути), а Вордлі — один із найперспективніших британських бійців, який ще не зазнав поразок.

WBO після бою з Дюбуа дала Усику 90 днів відстрочки, аби той міг пройти реабілітацію, і підтвердила, що українець залишиться чинним володарем усіх титулів щонайменше до 2026 року. Сам Усик у нещодавньому інтерв’ю зізнався, що планує боксувати ще три роки, тобто до 41-річного віку, і хоче завершити кар’єру на піку форми.

