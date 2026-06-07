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Справжній монстр з річки: рибалка у Нідерландах спіймав рекордного сома (ФОТО)

У Нідерландах чоловік побив рекорд країни, виловивши гігантського сома завдовжки 2,5 метра

7 червня 2026, 12:00
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Slava Kot

У Нідерландах зафіксували новий національний рекорд з вилову сома. На річці Ваал поблизу міста Додевард рибалка Мохаммед Массауді впіймав справжнього гіганта довжиною 249 сантиметрів, що стало найбільшим офіційно зареєстрованим уловом цього виду риби в історії країни.

Справжній монстр з річки: рибалка у Нідерландах спіймав рекордного сома (ФОТО)

Рекордний сом. Фото: sportvisunie

Попередній рекорд Нідерландів за розміром сома належав другу Мохаммеду Массауді по риболовлі Полу Бремсу. Саме він роками переслідував амбітну мету першим у Нідерландах зловити сома довжиною понад 2,5 метра. Бремс поступово наближався до мрії: у 2023 році він спіймав рибу довжиною 2,42 метра, у 2024-му — 2,46 метра, а згодом встановив рекорд з результатом 2,47 метра.

Однак цього разу доля підготувала несподіваний поворот. Під час однієї з риболовель друзі за допомогою ехолота помітили надзвичайно велику рибу. Щоб не відлякати її, вони залишили місце на кілька днів. Коли рибалки повернулися, саме вудка Массауді зігнулася під вагою велетенського сома.

Боротьба з рибою тривала кілька годин, а коли гігантський сом наблизився до берега, Бремс допоміг своєму другу витягнути його з води. Після вимірювання стало зрозуміло, що довжина улову становить 249 сантиметрів — це на два сантиметри більше за попередній рекорд країни.

Справжній монстр з річки: рибалка у Нідерландах спіймав рекордного сома (ФОТО) - фото 2

Найбільший сом, який ловили в Нідерландах. Фото: sportvisunie

Справжній монстр з річки: рибалка у Нідерландах спіймав рекордного сома (ФОТО) - фото 2

У Нідерландах спіймали рекордного сома. Фото: sportvisunie

Попри втрату титулу, Пол Бремс не приховував радості за друга. За його словами, він із гордістю передає рекорд своєму напарнику. 

Після офіційної фіксації рекорду рибу випустили назад у річку. Такий підхід є поширеною практикою серед спортивних рибалок і дає змогу зберігати популяцію великих сомів. Не виключено, що саме цей велетень одного дня першим подолає символічну позначку у 2,5 метра та встановить новий рекорд.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Варшаві затримали українця, який зловив "легендарного" сома з озера Балатон.



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Джерело: https://m.bild.de/news/ausland/angler-zieht-riesigen-wels-an-land-und-verliert-seinen-rekord-6a1bf8c75622b2f9c4ec522d
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