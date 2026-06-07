Настоящий монстр из реки: рыбак в Нидерландах поймал рекордного сома (ФОТО)

В Нидерландах зафиксировали новый национальный рекорд по отлову сома. На реке Ваал вблизи города Додевард рыбак Мохаммед Массауди поймал настоящего гиганта длиной 249 сантиметров, что стало самым большим официально зарегистрированным уловом этого вида рыбы в истории страны.

Рекордный сом. Фото: sportvisunie

Предыдущий рекорд Нидерландов по размеру сома принадлежал другу Мохаммеду Массауди по рыбалке Полу Бремсу. Именно он годами преследовал амбициозную цель первым в Нидерландах поймать сома длиной более 2,5 метров. Бремс постепенно приближался к мечте: в 2023 году он поймал рыбу длиной 2,42 метра, в 2024-м – 2,46 метра, а впоследствии установил рекорд с результатом 2,47 метра.

Однако на этот раз судьба подготовила внезапный поворот. Во время одной из рыболок друзья с помощью эхолота заметили очень большую рыбу. Чтобы не отпугнуть ее, они покинули место на несколько дней. Когда рыбаки вернулись, именно удочка Массауди согнулась под тяжестью гигантского сома.

Борьба с рыбой продолжалась несколько часов, а когда гигантский сом приблизился к берегу, Бремс помог своему другу вытащить его из воды. После измерения стало понятно, что длина улова составляет 249 сантиметров — это на два сантиметра больше предыдущего рекорда страны.

Самый большой сом, который ловили в Нидерландах. Фото: sportvisunie

В Нидерландах поймали рекордного сома. Фото: sportvisunie

Несмотря на потерю титула, Пол Бремс не скрывал радости за друга. По его словам, он с гордостью передает рекорд своему напарнику.

После официальной фиксации рекорда рыбу выпустили обратно в реку. Такой подход является распространенной практикой среди спортивных рыболовов и позволяет сохранять популяцию больших сомов. Не исключено, что именно этот великан сможет однажды первым преодолеет символическую отметку в 2,5 метра и установит новый рекорд.

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