Президентські плани чемпіона: Олександр Усик розповів про майбутнє поза межами спорту
Президентські плани чемпіона: Олександр Усик розповів про майбутнє поза межами спорту

«Нижче, ніж президент, не піду»: Олександр Усик озвучив свої амбіції в політиці після завершення кар'єри

3 березня 2026, 00:23
Автор:
Недилько Ксения

Легендарний український боксер Олександр Усик розглядає можливість радикальної зміни діяльності після того, як вирішить залишити професійний спорт. В інтерв’ю блогеру Андрію Бєднякову він поділився планами, які виходять далеко за межі боксерського рингу.

Президентські плани чемпіона: Олександр Усик розповів про майбутнє поза межами спорту

Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

За словами спортсмена, він збирається присвятити боксу ще кілька років, після чого планує зосередитися на допомозі своїй державі на високому рівні. Усик підкреслив, що його цікавлять виключно найвищі щаблі державної служби.

"Є плани попрацювати на державу. Нижче, ніж президент, не збираюся йти", — відверто заявив Олександр Усик.

Наразі боксер продовжує свою активну спортивну діяльність, проте вже сьогодні чітко окреслює свій вектор руху в майбутньому. Усик наголосив, що його прагнення прислужитися Україні є цілком усвідомленим, хоча спорт залишатиметься його пріоритетом ще протягом певного часу.

Ця заява викликала неабиякий резонанс у суспільстві, адже раніше титулований важковаговик неодноразово наголошував на своїй патріотичній позиції, а тепер вперше прямо заявив про готовність очолити країну в майбутньому.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла виступила з різкими звинуваченнями на адресу відомих українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка. Приводом для обурення став їхній захист Сергія Бубки, якого раніше закликали позбавити державних нагород через підозри у колабораційній діяльності.

Особливу увагу депутатка приділила Олександру Усику, поставивши під сумнів його світоглядну позицію попри спортивні досягнення.

"При всій повазі до Усика як спортсмена, він ватником був, ватником і залишився. Досі прихожанин московської церкви", — заявила Безугла.

Також вона прокоментувала високі рейтинги довіри до боксера, які фіксують соціологічні дослідження. На думку нардепки, популярність таких постатей, як Усик та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, свідчить про політичну вразливість українського суспільства.



