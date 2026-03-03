Президентские планы чемпиона: Александр Усик рассказал о будущем вне спорта

Легендарный украинский боксер Александр Усик рассматривает возможность радикального изменения деятельности после того, как решит покинуть профессиональный спорт. В интервью блогеру Андрею Беднякову он поделился планами, выходящими далеко за пределы боксерского ринга.

Александр Усик. Фото из открытых источников

По словам спортсмена, он намерен посвятить боксу еще несколько лет, после чего планирует сосредоточиться на помощи своему государству на высоком уровне. Усик подчеркнул, что его интересуют исключительно самые высокие ступени государственной службы.

"Есть планы поработать на государство. Ниже, чем в президенты, не собираюсь идти", — откровенно заявил Александр Усик.

Пока боксер продолжает свою активную спортивную деятельность, однако уже сегодня четко очерчивает свой вектор движения в будущем. Усик подчеркнул, что его стремление послужить Украине является вполне осознанным, хотя спорт будет оставаться его приоритетом еще в течение определенного времени.

Это заявление вызвало большой резонанс в обществе, ведь ранее титулованный тяжеловес неоднократно отмечал свою патриотическую позицию, а теперь впервые прямо заявил о готовности возглавить страну в будущем.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая выступила с резкими обвинениями в адрес известных украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко. Поводом для возмущения стала их защита Сергея Бубки, которого ранее призывали лишить государственных наград из-за подозрений в коллаборационной деятельности.

Особое внимание депутат уделила Александру Усику, поставив под сомнение его мировоззренческую позицию, несмотря на спортивные достижения.

"При всем уважении к Усику как спортсмену, он ватником был, ватником и остался. До сих пор прихожанин московской церкви", — заявила Безуглая.

Также она прокомментировала высокие рейтинги доверия к боксеру, фиксирующими социологические исследования. По мнению нардепки, популярность таких фигур, как Усик и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, свидетельствует о политической уязвимости украинского общества.