"Последний танец" чемпиона: стало известно, где Усик проведет прощальный бой

Украинский боксер Александр Усик объявил о неожиданном решении отказаться сразу от трех чемпионских титулов – WBC, WBA и IBF. При этом завершать карьеру непобежденный чемпион не собирается. Напротив, спортсмен уже анонсировал свой заключительный этап в профессиональном боксе, который планирует провести в Соединенных Штатах.

Александр Усик. Фото: из открытых источников

О своем решении 39-летний украинец сообщил в видеообращении к болельщикам. Усик заявил, что сознательно освобождает чемпионские пояса, чтобы дать возможность другим претендентам побороться за мировое первенство. При этом он подчеркнул, что покидает не ринг, а лишь титулы.

Как объяснил спортивный директор команды украинца Сергей Лапин, такой шаг обсуждался давно и направлен на то, чтобы не допустить застоя в супертяжелом дивизионе. По его словам, решение открывает путь для новых чемпионских поединков и позволяет ведущим боксерам, в частности Энтони Джошуа, вновь включиться в борьбу за объединение титулов.

Несмотря на отказ от поясов ведущих организаций, Усик сохранит титул журнала The Ring, который считается символом линейного чемпионства и признает сильнейшего боксера дивизиона независимо от решений санкционирующих организаций.

Команда украинца уже определила дальнейший курс карьеры. Последние бои Усик намерен провести в США, где, по словам Лапина, хочет поставить финальную точку в своей легендарной истории.

За свою карьеру Александр Усик стал уникальным явлением мирового бокса. Он остается единственным спортсменом, которому удалось трижды стать абсолютным чемпионом мира в эпоху четырех основных поясов — сначала в первом тяжелом весе, а затем дважды в супертяжелой категории. Его последний поединок состоялся в мае 2026 года в Египте, где украинец досрочно победил известного кикбоксера Рико Верховена.

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