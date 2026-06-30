Новий рейтинг Р4Р від The Ring: на якому місці опинився Усик після відмови від титулів

Авторитетне боксерське видання The Ring представило оновлену версію рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Pound-for-Pound), зберігши високе місце за українцем Олександром Усиком. Незважаючи на недавню відмову спортсмена від чемпіонських титулів, редакція журналу не почала переглядати його позиції серед світової еліти.

Олександр Усик. Фото: з відкритих джерел

Лідером рейтингу, як і раніше, залишається абсолютний чемпіон другої найлегшої ваги Наоя Іноуе. Вусик зберіг за собою другий рядок, підтвердивши статус одного з найсильніших боксерів сучасності. Замикають першу п'ятірку американці Шакур Стівенсон, Джессі Родрігес та Давид Бенавідес.

Найбільш помітні зміни відбулися у другій половині списку. До десятки вперше увійшов непереможений американець Джарон Енніс, який нещодавно голосно заявив про себе, завоювавши чемпіонські пояси WBA та WBO у першій середній вазі після перемоги над Ксандером Зайасом. Завдяки цьому успіху Еніс відразу піднявся на дев'яте місце престижного рейтингу.

Поява нового учасника змінила розташування інших спортсменів. Пуерториканець Оскар Колласо змістився на десяту позицію, а мексиканець Емануель Наваррете, який раніше входив до найсильніших боксерів планети, залишив список.

Таким чином, оновлений рейтинг знову підтвердив особливе становище Олександра Усика у світовому боксі. Українець залишається єдиним представником суперважкого дивізіону серед десяти найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Останнім хевівейтером, якому вдавалося утримуватися в елітному списку до Усика, був британець Тайсон Ф'юрі, проте він вибув із першої десятки ще 2022 року. Це робить здобутки українця унікальними для сучасного професійного боксу.

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