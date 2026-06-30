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Новый рейтинг Р4Р от The Ring: на каком месте оказался Усик после отказа от титулов

Легендарный журнал обновил рейтинг лучших боксеров мира, и положение украинского чемпиона оказалось красноречивее любых поясов

30 июня 2026, 13:05
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Кравцев Сергей

Авторитетное боксерское издание The Ring представило обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Pound-for-Pound), сохранив высокое место за украинцем Александром Усиком. Несмотря на недавний отказ спортсмена от чемпионских титулов, редакция журнала не стала пересматривать его позиции среди мировой элиты.

Новый рейтинг Р4Р от The Ring: на каком месте оказался Усик после отказа от титулов

Александр Усик. Фото: из открытых источников

Лидером рейтинга по-прежнему остается абсолютный чемпион второго легчайшего веса Наоя Иноуэ. Усик сохранил за собой вторую строчку, подтвердив статус одного из сильнейших боксеров современности. Замыкают первую пятерку американцы Шакур Стивенсон, Джесси Родригес и Давид Бенавидес.

Наиболее заметные изменения произошли во второй половине списка. В десятку впервые вошел непобежденный американец Джарон Эннис, который недавно громко заявил о себе, завоевав чемпионские пояса WBA и WBO в первом среднем весе после победы над Ксандером Зайасом. Благодаря этому успеху Эннис сразу поднялся на девятое место престижного рейтинга.

Появление нового участника изменило расположение остальных спортсменов. Пуэрториканец Оскар Колласо сместился на десятую позицию, а мексиканец Эмануэль Наваррете, ранее входивший в число сильнейших боксеров планеты, покинул список.

Таким образом, обновленный рейтинг вновь подтвердил особое положение Александра Усика в мировом боксе. Украинец остается единственным представителем супертяжелого дивизиона среди десяти лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Последним хевивейтером, которому удавалось удерживаться в элитном списке до Усика, был британец Тайсон Фьюри, однако он выбыл из первой десятки еще в 2022 году. Это делает достижения украинца уникальными для современного профессионального бокса.

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Источник: https://www.instagram.com/p/DaLfy2-DfZG/?utm_source=ig_embed&ig_rid=AVdQcidpVt_-aW1o9dRHIhT
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